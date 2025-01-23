Медведев подробно ответил на обвинения «Палмейраса» в срыве сделки по Клаудиньо

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на претензии «Палмейраса».

Ранее президент бразильского клуба Лейла Перейра обвинила «Зенит» во лжи.

В «Палмейрасе» считают, что «Зенит» виноват в срыве трансфера Клаудиньо на родину.

Бразилец выбрал катарский «Аль-Садд».

«Мы, кстати, лично знакомы с госпожой Перейрой. И именно с ней согласовывали год назад переход в «Зенит» Артура. Но реальная картина сейчас все же была другой.

Да, мы обменивались контрактной документацией, но с оговоркой, что она не имеет юридической силы. По той простой причине, что к Клаудиньо был проявлен серьезный интерес со стороны еще двух клубов, включая «Аль-Садд». В такой ситуации всегда и везде окончательное решение принимает сам игрок. Это не хоккей, где клубы договорились, после чего дали игроку билет, и он поехал. В футболе все организовано иначе.

При этом для «Зенита» предложения этих трех клубов по Клаудиньо были примерно одинаковыми. От «Аль-Садда» оно оказалось лучше, но когда дело дошло до принятия решения, я лично сказал Клаудиньо, что это его персональный выбор. То есть возможность решить, где продолжать карьеру, была ему предоставлена. В том числе с учетом уважения, которое у нас есть к футболисту.

Я не знаю, какие у него были контакты с «Палмейрасом» или с другим бразильским клубом. Но ясно и то, что игрок, которому исполняется 28 лет, обязан думать о своем будущем с точки зрения финансового обеспечения семьи. Только идеалисты могут говорить, что самое главное – это футбол. Да, он очень важен, однако в данном случае футболист – это профессия. В течение короткого отрезка жизни. Тем более для атакующего полузащитника – его век гораздо короче, чем у вратаря или защитника. Такие уникумы, как Ибрагимович или Криштиану Роналду, вообще один на миллион.

Поэтому игрок Клаудиньо сделал свой выбор. Думаю, он о нем не пожалеет. Причем не только с точки зрения финансовых условий, но и с точки зрения футбола», – сказал Медведев.