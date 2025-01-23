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    • Медведев подробно ответил на обвинения «Палмейраса» в срыве сделки по Клаудиньо

    Медведев подробно ответил на обвинения «Палмейраса» в срыве сделки по Клаудиньо

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на претензии «Палмейраса».

    • Ранее президент бразильского клуба Лейла Перейра обвинила «Зенит» во лжи.
    • В «Палмейрасе» считают, что «Зенит» виноват в срыве трансфера Клаудиньо на родину.
    • Бразилец выбрал катарский «Аль-Садд».

    «Мы, кстати, лично знакомы с госпожой Перейрой. И именно с ней согласовывали год назад переход в «Зенит» Артура. Но реальная картина сейчас все же была другой.

    Да, мы обменивались контрактной документацией, но с оговоркой, что она не имеет юридической силы. По той простой причине, что к Клаудиньо был проявлен серьезный интерес со стороны еще двух клубов, включая «Аль-Садд». В такой ситуации всегда и везде окончательное решение принимает сам игрок. Это не хоккей, где клубы договорились, после чего дали игроку билет, и он поехал. В футболе все организовано иначе.

    При этом для «Зенита» предложения этих трех клубов по Клаудиньо были примерно одинаковыми. От «Аль-Садда» оно оказалось лучше, но когда дело дошло до принятия решения, я лично сказал Клаудиньо, что это его персональный выбор. То есть возможность решить, где продолжать карьеру, была ему предоставлена. В том числе с учетом уважения, которое у нас есть к футболисту.

    Я не знаю, какие у него были контакты с «Палмейрасом» или с другим бразильским клубом. Но ясно и то, что игрок, которому исполняется 28 лет, обязан думать о своем будущем с точки зрения финансового обеспечения семьи. Только идеалисты могут говорить, что самое главное – это футбол. Да, он очень важен, однако в данном случае футболист – это профессия. В течение короткого отрезка жизни. Тем более для атакующего полузащитника – его век гораздо короче, чем у вратаря или защитника. Такие уникумы, как Ибрагимович или Криштиану Роналду, вообще один на миллион.

    Поэтому игрок Клаудиньо сделал свой выбор. Думаю, он о нем не пожалеет. Причем не только с точки зрения финансовых условий, но и с точки зрения футбола», – сказал Медведев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    23.01.2025 16:16
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    Комментарии (14)
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    Спартачище
    1737640011
    Все ржут над болотными миньенеджерами Клуп-посмешище
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    Спартач80
    1737641582
    Обосрался Зенит, на бразильском рынке...
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    Veron_HS
    1737641774
    во новости, помойка тратящая триллиарды гос денег на хер пойми ноунеймов из фавелл просрала небольшую чуточку этих денег (примерно как годовой бюджет Омска) и мы должны этому сочувствовать. да вместо этих бразилов газ проведите людям *****. жалеть нам предлагают позорище футбола мирового.
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    Хулиганин
    1737642389
    Не виноватые они. Клава сама пошла.
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    Мордаванин
    1737643716
    сказалбы да поххх все бы поняли и не воняли
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    FROLL007
    1737645870
    Ничего личного, это бизнес детка, сказал Медведев.
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    The only one
    1737645900
    брееешет...
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    alefreddy
    1737646389
    кинули бразил и подмочили репутацию.Создали проблемы на будущее
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    Каратель помойников
    1737648653
    Какой кристально честный и открытый Медведев,я аж слезу пустил что так плохо о нем думал))))) ему в детском саду сказки рассказывать,да всяким тимотям и чмыролидам куй в ухо выкручивать...вот и всё гыгы
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    Вомбат
    1737649380
    Народ тут собирается простой, так что перевожу на доступный ему язык. Палмейрас давал Клаудиньо максимум 1.5 млн евро в год, а Зениту за переход максимум 14 млн. Аль-Садд дал игроку 4 млн, а Зениту 20. И игроку и клубу шейхи насыпали бабла намного больше, чем могли насыпать бразильцы. Только и всего. Или вы так привыкли бубнить свои мантры, что и цифры не воспринимаете?
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