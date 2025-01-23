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  • Раскрыта сумма, которую «Энергетик» получит за трансфер Хусанова в «Манчестер Сити»

Раскрыта сумма, которую «Энергетик» получит за трансфер Хусанова в «Манчестер Сити»

23 января 2025, 11:51
3

Бывший клуб Абдукодира Хусанова «Энергетик-БГУ» получит около 500 тысяч евро за переход защитника в «Манчестер Сити».

Узбекистанский футболист выступал за белорусский клуб с 2022 по 2023 год. «Сити» купил его у «Ланса» за 50 миллионов евро.

– «Энергетику» и «Бунeдкору» за воспитание футболиста полагаются солидарные выплаты от трансфера в «Сити»?

– Конечно. 5% от стоимости распределяются пропорционально времени в академиях.

– «Энергетик» продал Хусанова в «Ланс» за € 100 тысяч, а солидарные выплаты получатся в разы больше?

– Да, кто-то считал, что порядка € 500 тысяч. В их положении это очень хорошие деньги.

– А «Бунeдкор» получит ещe больше?

– Да. Если бы они продавали сами, то едва ли столько заработали.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Манчестер Сити СКА-1938 Хусанов Абдукодир
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1737627312
Это получается, что на безрыбье и раков можно поесть. ))*
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...короче
1737632128
...Ланс не хило наварился...
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Romeo 123
1737644421
Ничего никто не получит,кинут гейропейцы
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