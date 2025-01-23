Раскрыта сумма, которую «Энергетик» получит за трансфер Хусанова в «Манчестер Сити»

Бывший клуб Абдукодира Хусанова «Энергетик-БГУ» получит около 500 тысяч евро за переход защитника в «Манчестер Сити».

Узбекистанский футболист выступал за белорусский клуб с 2022 по 2023 год. «Сити» купил его у «Ланса» за 50 миллионов евро.

– «Энергетику» и «Бунeдкору» за воспитание футболиста полагаются солидарные выплаты от трансфера в «Сити»?

– Конечно. 5% от стоимости распределяются пропорционально времени в академиях.

– «Энергетик» продал Хусанова в «Ланс» за € 100 тысяч, а солидарные выплаты получатся в разы больше?

– Да, кто-то считал, что порядка € 500 тысяч. В их положении это очень хорошие деньги.

– А «Бунeдкор» получит ещe больше?

– Да. Если бы они продавали сами, то едва ли столько заработали.