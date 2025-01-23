Инвестора «Химок» Садыгова выпустили на свободу под залог

Бизнесмен Туфан Садыгов отпущен на свободу. Его освободили из-под домашнего ареста под залог.
Садыгова задержали в декабре.
- Садыгову грозит наказание сроком до 10 лет лишения свободы по статье 159 УК РФ, часть 4 – «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».
- Следствие считает, что инвестор «Химок» заключал фиктивные кредитные договоры.
- Садыгову была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц и 18 суток.