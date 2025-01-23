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    • Титов – о трансфере Энрике в «Зенит»: «Газпром» всегда первый»

    Титов – о трансфере Энрике в «Зенит»: «Газпром» всегда первый»

    Бывший капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал переход Луиса Энрике в «Зенит».

    – «Зенит» уже взял 35-миллионного Энрике. Очень не хочется упускать золото в юбилейный год?

    – Ну понятно, «Зенит» есть «Зенит». «Газпром» всегда первый. Но они же не покупают игрока за 35 миллионов. Это, как я понимаю, обмен с доплатой на Вендела и Артура. При этой схеме Артур уходит уже сейчас, Вендел ещe весной поможет «Зениту».

    – Поможет ли в «чемоданном» настроении – вот в чeм вопрос?

    – Я думаю, настроение у него, наоборот, будет приподнятым. Любой бразилец скучает по дому, и я уверен, что Вендел в этом плане не отличается от земляков. Он точно так же тоскует на чужбине по родственникам, кухне, теплу. Но отработать сборы, а потом три месяца весны – не проблема для такого профессионала, каким является Вендел. У меня сомнений в этом нет. «Зениту» он ещe поможет.

    • Сумма сделки, по информации Transfermarkt, составила 33 миллиона евро.
    • «Зенит» при этом утверждает, что не платил денег, а отдал «Ботафого» двух своих футболистов: Вендела и Артура.
    • «Ботафого» покупал Энрике у «Бетиса» год назад за 16 миллионов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    23.01.2025 18:16
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    Комментарии (4)
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    FROLL007
    1737645695
    Хоть один спартаковец толково написал.
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    alefreddy
    1737645884
    бегут бразилы но их еще там много
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    БАЗАРА НЕТ
    1737653198
    Титов понимает что Зенит сила а Спартак дно
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