Титов – о трансфере Энрике в «Зенит»: «Газпром» всегда первый»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал переход Луиса Энрике в «Зенит».

– «Зенит» уже взял 35-миллионного Энрике. Очень не хочется упускать золото в юбилейный год?

– Ну понятно, «Зенит» есть «Зенит». «Газпром» всегда первый. Но они же не покупают игрока за 35 миллионов. Это, как я понимаю, обмен с доплатой на Вендела и Артура. При этой схеме Артур уходит уже сейчас, Вендел ещe весной поможет «Зениту».

– Поможет ли в «чемоданном» настроении – вот в чeм вопрос?

– Я думаю, настроение у него, наоборот, будет приподнятым. Любой бразилец скучает по дому, и я уверен, что Вендел в этом плане не отличается от земляков. Он точно так же тоскует на чужбине по родственникам, кухне, теплу. Но отработать сборы, а потом три месяца весны – не проблема для такого профессионала, каким является Вендел. У меня сомнений в этом нет. «Зениту» он ещe поможет.