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    • В «Динамо Мх» прокомментировали интерес «Наполи» к Гаджиеву

    В «Динамо Мх» прокомментировали интерес «Наполи» к Гаджиеву

    Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев отреагировал на интерес «Наполи» к форварду команды Абакару Гаджиеву.

    «А кто приезжал? Да, приезжали, смотрели люди. Но кто знает, откуда они? Со мной не было никакого общения. На последней игре были скауты и российских клубов, и иностранных. К нам никто не подходил.

    Приятно, когда игроки растут. Думаю, нашим тренерам тоже приятно, что под их руководством игроки растут и о них говорят. Нет разницы, с какого клуба говорят. Важно, что их отмечают даже в рамках РПЛ. Для кого-то в этом нет ничего нового, как для «Зенита». Но для нас это успех», – сказал Гаджиев.

    • У Гаджиева контракт до 2027 года.
    • Всю карьеру 21-летний Абакар проводит в родной Махачкале.
    • Игрок стоит 600 тысяч евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    andrei-sarap-yandex
    1737630994
    а может к ГАЗИЗОВу интерес ????????????????????????
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