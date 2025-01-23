Реакция Медведева на уход Клаудиньо из «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался об уходе в «Аль-Садд» Клаудиньо.
«Вклад Клаудиньо в победы «Зенита» очень трудно переоценить. Он вошeл в команду очень быстро и блестяще, провел два очень хороших сезона. И даже когда у него игра не шла так хорошо, как раньше, он оставался игроком основного состава.
Он, как это можно говорить, настоящий художник футбола. Те более 50 очков в чемпионате, Кубке и европейских соревнованиях, эти все голы и голевые передачи – одна другой лучше», – сказал Медведев.
- Сумма трансфера 27-летнего бразильца в «Аль-Садд» составила 20 миллионов евро.
- С февраля 2023 года у Клаудиньо также есть паспорт РФ.
- В этом сезоне он провел за «Зенит» 20 матчей, забил 1 гол, отдал 5 передач.