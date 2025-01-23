Стало известно, куда перейдет экс-спартаковец Ломовицкий

Футболист «Рубина» Александр Ломовицкий приближается к трансферу в «Факел».

«Факел» возьмет на себя до 1,5 миллиона рублей из зарплаты Ломовицкого: еще часть из месячного оклада игрока в 6 миллионов рублей доплатит «Рубин» (ее размер – предмет переговоров).

Так или иначе, почти 27-летний хавбек близок к переезду в Воронеж на правах бесплатной аренды без опции выкупа», – написал источник.