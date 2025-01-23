Стало известно, куда перейдет экс-спартаковец Ломовицкий

Футболист «Рубина» Александр Ломовицкий приближается к трансферу в «Факел».
«Факел» возьмет на себя до 1,5 миллиона рублей из зарплаты Ломовицкого: еще часть из месячного оклада игрока в 6 миллионов рублей доплатит «Рубин» (ее размер – предмет переговоров).
Так или иначе, почти 27-летний хавбек близок к переезду в Воронеж на правах бесплатной аренды без опции выкупа», – написал источник.
- «Рубин» купил Ломовицкого у «Спартака» в 2022 году за 1,5 миллиона евро.
- За 3 года Александр провел за казанцев 41 матч, забил гол, сделал ассист.
- У Ломовицкого контракт до 2026 года.