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    Стало известно, куда перейдет экс-спартаковец Ломовицкий

    Футболист «Рубина» Александр Ломовицкий приближается к трансферу в «Факел».

    «Факел» возьмет на себя до 1,5 миллиона рублей из зарплаты Ломовицкого: еще часть из месячного оклада игрока в 6 миллионов рублей доплатит «Рубин» (ее размер – предмет переговоров).

    Так или иначе, почти 27-летний хавбек близок к переезду в Воронеж на правах бесплатной аренды без опции выкупа», – написал источник.

    • «Рубин» купил Ломовицкого у «Спартака» в 2022 году за 1,5 миллиона евро.
    • За 3 года Александр провел за казанцев 41 матч, забил гол, сделал ассист.
    • У Ломовицкого контракт до 2026 года.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    23.01.2025 16:33
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    Комментарии (7)
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    DOCTOR PENALTY
    1737641902
    Лома идёт на рекорд по смене клубов. ))
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    Spartak_forv@
    1737642046
    Звезда Ломовицкого,которому прочили стать вторым Тихоновым,так и не взошла ни в одной команде
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    alefreddy
    1737645614
    покатился вниз
    Ответить
    БАЗАРА НЕТ
    1737653478
    Спартак переименуем в Спартак экс )
    Ответить
    bulls27
    1737656252
    Удачи ,Сань !!! Только не в ****! Провоняешь ..
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    Cleaner
    1737658036
    По рукам пошел спартаковец...)
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    Sergey-Ovodkov-google
    1737659032
    А какие надежды были,но в Спартаке только жёлтые зарабатывал,хотя желания было много.
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