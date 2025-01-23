Обвинивший «Зенит» во лжи «Палмейрас» опубликовал переписку клубов по Клаудиньо

В «Палмейрасе» считают, что «Зенит» нарушил договоренности по Клаудиньо.

В Бразилии опубликовали переписку с «Зенитом», которая, по мнению «Палмейраса», свидетельствует о договоренности между клубами. В ней сказано: «Между клубами все в порядке».

В итоге «Зенит» вместо Бразилии продал Клаудиньо «Аль-Садду».