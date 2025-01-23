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    • Обвинивший «Зенит» во лжи «Палмейрас» опубликовал переписку клубов по Клаудиньо

    Обвинивший «Зенит» во лжи «Палмейрас» опубликовал переписку клубов по Клаудиньо

    В «Палмейрасе» считают, что «Зенит» нарушил договоренности по Клаудиньо.

    В Бразилии опубликовали переписку с «Зенитом», которая, по мнению «Палмейраса», свидетельствует о договоренности между клубами. В ней сказано: «Между клубами все в порядке».

    В итоге «Зенит» вместо Бразилии продал Клаудиньо «Аль-Садду».

    • Сумма трансфера 27-летнего Клаудиньо из «Зенита» в «Аль-Садд» составила 20 миллионов евро.
    • На игрока также претендовал «Палмейрас»
    • В этом сезоне хавбек провел за «Зенит» 20 матчей, забил 1 гол, отдал 5 передач.

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    Источник: ESPN

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    23.01.2025 15:41
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    fakeid
    1737636380
    ну а игрок решил иначе, в чём проблема? ладно, палмейрас вычёркиваем из списка дружественных клубов, там и других хватает, с кем всё ок.
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    Хулиганин
    1737638915
    Чувствуется бандитско-мусорское прошлое Медведева. Как дышит каждый раз.
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    R_a_i_n
    1737645005
    Позор мирового масштаба? Это нужно умудриться!
    Ответить
    alefreddy
    1737646624
    с кидалами кто будет дальше связываться
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    Кривая да нелёгкая
    1737654238
    Зенит серьёзный клуб и правильно поставили на место этих латино
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