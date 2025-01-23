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    • Экс-тренер Селихова: «Вратарские данные Александра лучше Акинфеева»

    Экс-тренер Селихова: «Вратарские данные Александра лучше Акинфеева»

    Бывший тренер молодежки «Амкара» Константин Парамонов оценил качества вратаря Александра Селихова, который играл в команде.

    – Считают, что Селихов мог заменить Игоря Акинфеева в сборной России.

    – Акинфеев вратарь постабильнее – меньше пропускал из-за травм. А у Саши Селихова другая история. Но они немного разные. Акинфеев на опыте хорошо выбирает позиции, а у Саши вратарские данные были лучше, он повыше.

    Но Игорь берeт другим, он чуть лучше играет при розыгрыше от ворот. А сколько забито мячей с его выносов…

    • «Спартак» расторг контракт с Селиховым.
    • 30-летний вратарь выступал за клуб с сезона-2016/17.
    • Он провел 102 матча, в которых пропустил 117 голов. Голкипер выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:45
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    Комментарии (2)
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    Кривая да нелёгкая
    1737630310
    Акинфеев легенда
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    DOCTOR PENALTY
    1737631181
    Помимо всего прочего, Селихов проигрывает Акинфееву в главном - в бойцовских качествах. Посадили на лавку и он размяк, сполз как сопля по стене, а надо было доказывать. "*
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