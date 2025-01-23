Экс-тренер Селихова: «Вратарские данные Александра лучше Акинфеева»

Бывший тренер молодежки «Амкара» Константин Парамонов оценил качества вратаря Александра Селихова, который играл в команде.
– Считают, что Селихов мог заменить Игоря Акинфеева в сборной России.
– Акинфеев вратарь постабильнее – меньше пропускал из-за травм. А у Саши Селихова другая история. Но они немного разные. Акинфеев на опыте хорошо выбирает позиции, а у Саши вратарские данные были лучше, он повыше.
Но Игорь берeт другим, он чуть лучше играет при розыгрыше от ворот. А сколько забито мячей с его выносов…
- «Спартак» расторг контракт с Селиховым.
- 30-летний вратарь выступал за клуб с сезона-2016/17.
- Он провел 102 матча, в которых пропустил 117 голов. Голкипер выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.