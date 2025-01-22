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    • Мостовой отказался признавать Селихова легендой «Спартака»

    Мостовой отказался признавать Селихова легендой «Спартака»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на новость об уходе вратаря Александра Селихова из московского клуба.

    «Наверное, Селихов просто хочет быть основным, и у него на это есть право, он уже был в таком статусе какое-то время. Думаю, он не хочет быть запасным, и это нормально явление.

    После ухода из «Спартака» многие клубы захотят его взять, ведь вратарь хороший. Ничего страшного для него нет, тем более 30 лет для вратаря – это юность. Каждый футболист хочет играть, его можно понять.

    Можно ли Селихова назвать легендой в современной истории клуба? У нас сейчас кого только не называют легендами. Дасаев – это вот легенда. Когда ты в один ряд в нему ставишь ещe кого-то, то не понимаешь, как такое возможно.

    Статус легенды сейчас кому только не присуждают, и это неправильно. Легенд немного. Дасаева я могу назвать легендой «Спартака», – сказал Мостовой.

    • 30-летний Селихов провел за «Спартака» 102 матча, пропустил 117 голов, сыграл на ноль в 30 встречах.
    • В составе красно-белых он по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
    • Селихов выступал за москвичей с сезона-2016/17.

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    Источник: «Советский спорт»

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    22.01.2025 23:11
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    Комментарии (5)
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    DOCTOR PENALTY
    1737583432
    Царь абсолютно прав! Не могут все быть легендами, особенно полируя лавку.""
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    vvv123
    1737586197
    Вообще, Селихов - воспитанник Зенита!
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    zigbert
    1737603453
    Здесь можно согласиться с Мостовым.Легенда это что то более весомое.Своей игрой он должен показывать пример для остальных игроков.
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    Spartak_forv@
    1737604550
    Селихова назвать легендой Спартака может только человек с тяжелой наркотической зависимостью
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