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    Реакция Титова на уход Селихова из «Спартака»

    Бывший капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал разрыв контракта с вратарем Александром Селиховым.

    «Каждый футболист хочет играть. Тем более вратарь – ведь у них только одно место в составе. Если полевого можно куда-то передвинуть, сменить позицию, то голкипера – нет. В бригаде сегодня обычно три вратаря, и они соперничают между собой. А бывает и больше! Понятно, что у Селихова свои амбиции, и он хочет играть. Здесь уже ему надо было что-то решать. Как я понял, сидеть ещe полгода ему не улыбалось.

    Нужно признать, что Максименко в последнее время был великолепен, и не зря его признали лучшим игроком года в «Спартаке». Максименко созрел для больших задач. Но и Селихов – тоже мастер, ногами здорово играет. Они достойны друг друга, но сегодня выбор сделан в пользу Максименко.

    Поэтому я Сашку Селихова понимаю. Здесь уже, наверное, вопрос не финансов, а стремления играть. Всe-таки ему уже не 20 и не 25 лет – уже 30. Уверен, что с его мастерством он команду себе найдeт», – сказал Титов.

    • Селихов выступал за «Спартак» с сезона-2016/17.
    • Он провел 102 матча, в которых пропустил 117 голов. Голкипер выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
    • Сообщалось об интересе к Селихову со стороны «Ростова».

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    Источник: «Чемпионат»

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    23.01.2025 15:17
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    Комментарии (1)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    alefreddy
    1737645788
    и пусть найдет эту команду.Успехов ему
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