Реакция Титова на уход Селихова из «Спартака»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал разрыв контракта с вратарем Александром Селиховым.

«Каждый футболист хочет играть. Тем более вратарь – ведь у них только одно место в составе. Если полевого можно куда-то передвинуть, сменить позицию, то голкипера – нет. В бригаде сегодня обычно три вратаря, и они соперничают между собой. А бывает и больше! Понятно, что у Селихова свои амбиции, и он хочет играть. Здесь уже ему надо было что-то решать. Как я понял, сидеть ещe полгода ему не улыбалось.

Нужно признать, что Максименко в последнее время был великолепен, и не зря его признали лучшим игроком года в «Спартаке». Максименко созрел для больших задач. Но и Селихов – тоже мастер, ногами здорово играет. Они достойны друг друга, но сегодня выбор сделан в пользу Максименко.

Поэтому я Сашку Селихова понимаю. Здесь уже, наверное, вопрос не финансов, а стремления играть. Всe-таки ему уже не 20 и не 25 лет – уже 30. Уверен, что с его мастерством он команду себе найдeт», – сказал Титов.