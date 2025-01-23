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    • Агент: «Конечно, новый контракт Батракова с «Локо» подразумевает повышение зарплаты»

    Агент: «Конечно, новый контракт Батракова с «Локо» подразумевает повышение зарплаты»

    Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, прояснил ситуацию с новым контрактом игрока.

    – Зимой «Локомотиву» не может поступить предложение о покупке Батракова, потому что у Алексея не прописана сумма выкупа. Клуб сегодня не готов рассматривать предложения. Как от них прозвучало, в это межсезонье они точно не будут рассматривать вариант продажи Батракова.

    – Летом ситуация может измениться?

    – Пусть все идет своим чередом. Сначала мы закончим работу над новым контрактом, а уже потом будем смотреть. Пока рано о чем-то говорить. Еще идет работа над новым контрактом. Как только он будет подписан, все об этом узнают.

    – В новом контракте будет прописана сумма выкупа?

    – Да, мы проговариваем этот пункт.

    – Она будет только для европейских клубов? Или российских тоже?

    – Сумма выкупа будет только для ведущих европейских чемпионатов, топ-5.

    – Новый контракт подразумевает повышение зарплаты Батракову, которая будет соответствовать его нынешнему статусу?

    – Конечно. Контракт – это большой документ, который затрагивает все пункты. В том числе и зарплату.

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    Источник: Sport24

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    23.01.2025 16:57
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    Комментарии (2)
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    DOCTOR PENALTY
    1737641754
    В общем, предпродажная подготовка для зарубежных клубов. (( *"*
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    ...короче
    1737643857
    ...агент - - Разую клуб, обую лохов, кину игрока! И... Много-много интервью...
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