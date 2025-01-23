Агент: «Конечно, новый контракт Батракова с «Локо» подразумевает повышение зарплаты»

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, прояснил ситуацию с новым контрактом игрока.

– Зимой «Локомотиву» не может поступить предложение о покупке Батракова, потому что у Алексея не прописана сумма выкупа. Клуб сегодня не готов рассматривать предложения. Как от них прозвучало, в это межсезонье они точно не будут рассматривать вариант продажи Батракова.

– Летом ситуация может измениться?

– Пусть все идет своим чередом. Сначала мы закончим работу над новым контрактом, а уже потом будем смотреть. Пока рано о чем-то говорить. Еще идет работа над новым контрактом. Как только он будет подписан, все об этом узнают.

– В новом контракте будет прописана сумма выкупа?

– Да, мы проговариваем этот пункт.

– Она будет только для европейских клубов? Или российских тоже?

– Сумма выкупа будет только для ведущих европейских чемпионатов, топ-5.

– Новый контракт подразумевает повышение зарплаты Батракову, которая будет соответствовать его нынешнему статусу?

– Конечно. Контракт – это большой документ, который затрагивает все пункты. В том числе и зарплату.