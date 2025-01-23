Мостовой осудил ЦСКА за отстранение Помазуна

Бывший игрок сборной России Александра Мостовой отреагировал на решение ЦСКА отстранить Илью Помазуна.
«Думаю, ЦСКА поступил неправильно. Честно говоря, я не читал интервью. Может, там как-то по-другому это было сказано. Может, были еще какие-то слова, выражения. От этого многое зависит.
Но если бы мне сказали, что все это произошло из-за того, что он сказал, что хотел бы перейти в «Спартак», то я бы сказал, что ничего страшного. Тем более в ЦСКА уже сколько лет стоит Игорь Акинфеев, и ты понимаешь, что постоянно сидишь в запасе. Но Игорь тоже должен когда-то закончить. Здесь еще есть и такой вариант», – сказал Мостовой.
- В сентябре 28-летнего Помазуна отстранили от тренировок из-за его слов о готовности перейти в «Спартак».
- Он не провел ни одного матча в сезоне-2024/25.
- Вратарь связан с ЦСКА контрактом до 2028 года. Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.