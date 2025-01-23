Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Мостовой осудил ЦСКА за отстранение Помазуна

    Бывший игрок сборной России Александра Мостовой отреагировал на решение ЦСКА отстранить Илью Помазуна.

    «Думаю, ЦСКА поступил неправильно. Честно говоря, я не читал интервью. Может, там как-то по-другому это было сказано. Может, были еще какие-то слова, выражения. От этого многое зависит.

    Но если бы мне сказали, что все это произошло из-за того, что он сказал, что хотел бы перейти в «Спартак», то я бы сказал, что ничего страшного. Тем более в ЦСКА уже сколько лет стоит Игорь Акинфеев, и ты понимаешь, что постоянно сидишь в запасе. Но Игорь тоже должен когда-то закончить. Здесь еще есть и такой вариант», – сказал Мостовой.

    • В сентябре 28-летнего Помазуна отстранили от тренировок из-за его слов о готовности перейти в «Спартак».
    • Он не провел ни одного матча в сезоне-2024/25.
    • Вратарь связан с ЦСКА контрактом до 2028 года. Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.

    Новости по теме
    Агент Помазуна отреагировал на отсутствие вратаря в заявке ЦСКА на первый сбор 4
    Агент Помазуна оценил возможность ухода игрока из ЦСКА 4
    В ЦСКА ответили на вопрос о переговорах Помазуна и «Спартака» 3
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:13
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    fakeid
    1737620489
    кони лютуют за инакомыслие. хотя чё он там сказал-то? ничего особенного. спросили, можешь ли перейти в спартак. ответил: всё может быть. жесть, какое преступление)
    Ответить
    Cleaner
    1737620955
    ЦАРЬ БОЛТОВНИ продолжает языком трепать...
    Ответить
    Кривая да нелёгкая
    1737624576
    Правильно и выгнали! Если хряк нечего с конями вместе играть! Чемодан и в тарасятник
    Ответить
    Foxitkuban
    1737625315
    Да, вот Мостового не спросили...
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 