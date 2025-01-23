Червиченко похвалил «Спартак» за решение расторгнуть контракт с Селиховым

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на уход Александра Селихова из московской команды. Руководство «Спартака» расторгло контракт с 30-летним вратарем.

«В каких-то моментах Селихов в «Спартаке» себя проявил, выдавал хорошую серию. Потом случились травмы. Как это часто бывает, молодежь наступила на пятки и заняла место. Жизнь так устроена. Обидно, что такой вратарь, как Селихов оставался на скамейке. Да, в хорошем клубе, с большой зарплатой, но все равно зрители его почти не видели. Такие вратари должны играть и радовать болельщиков.

Клуб правильно сделал, что заплатил Селихову и отпустил его. «Спартак» очень достойно проявил себя. Надеюсь, у Александра все сложится хорошо», – сказал Червиченко.