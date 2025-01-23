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    «Зенит» ответил «Палмейрасу» на обвинения во лжи

    Пресс-служба «Зенита» дала ответ на заявление президента «Палмейраса».

    • Ранее президент бразильского клуба Лейла Перейра обвинила «Зенит» во лжи.
    • В «Палмейрасе» считают, что «Зенит» виноват в срыве трансфера Клаудиньо на родину.
    • Бразилец выбрал катарский «Аль-Садд».

    «Обвинения во лжи? Мы их не признаем, поскольку они безосновательны, мы всегда открыты перед партнерами, обиду на «Палмейрас» и госпожу Лейлу Перейру держать не будем.

    При этом окончательное решение о переходе всегда принимает игрок. Очевидно что, катарская сторона предложила лучшие условия как для клуба, так и для самого футболиста, и главное – он сам принял такое решение. Да, между клубами шла стандартная деловая переписка, не подразумевающая юридических обязательств.

    Более того, «Палмейрас» прислал нам ряд вопросов, изменений и замечаний, на которые мы не давали подтверждений», – заявили в «Зените».

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    Источник: «РБК Спорт»

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