«Зенит» ответил «Палмейрасу» на обвинения во лжи

Пресс-служба «Зенита» дала ответ на заявление президента «Палмейраса».

Ранее президент бразильского клуба Лейла Перейра обвинила «Зенит» во лжи.

В «Палмейрасе» считают, что «Зенит» виноват в срыве трансфера Клаудиньо на родину.

Бразилец выбрал катарский «Аль-Садд».

«Обвинения во лжи? Мы их не признаем, поскольку они безосновательны, мы всегда открыты перед партнерами, обиду на «Палмейрас» и госпожу Лейлу Перейру держать не будем.

При этом окончательное решение о переходе всегда принимает игрок. Очевидно что, катарская сторона предложила лучшие условия как для клуба, так и для самого футболиста, и главное – он сам принял такое решение. Да, между клубами шла стандартная деловая переписка, не подразумевающая юридических обязательств.

Более того, «Палмейрас» прислал нам ряд вопросов, изменений и замечаний, на которые мы не давали подтверждений», – заявили в «Зените».