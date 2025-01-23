Пименов назвал причину ухода Селихова из «Спартака»

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов объяснил уход Александра Селихова из «Спартака». Московский клуб расторг контракт с 30-летним вратарем.

«Раз и игрок, и клуб пришли к такому соглашению, то я думаю, что всe сделали верно. Клуб не стал препятствовать игроку в плане ухода, а Селихов хочет играть первым номером. Здесь тоже всe логично. Я считаю, что здесь идеально сработали и клуб, и игрок», – сказал Пименов.