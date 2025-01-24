Глушаков – о трансферах «Зенита»: «У них денег как у дурака махорки – могут купить любого»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал трансферную кампанию «Зенита».

По информации Transfermarkt, «Зенит» потратил 33 миллиона евро на Луиса Энрике.

«Зенит» при этом утверждает, что не платил денег, а отдал «Ботафого» двух своих футболистов: Вендела и Артура.

«Ботафого» покупал Энрике у «Бетиса» год назад за 16 миллионов.

«У «Зенита» есть деньги, и он может себе позволить смело менять игроков. Хозяин – барин! Понять Вендела и Клаудиньо тоже можно. Им нужны новые вызовы, чтобы проявить себя в другом месте.

Уход Вендела летом и Клаудиньо сейчас – риск для будущего? «Зенит» найдет игроков. У них денег как у дурака махорки (смеется)! Они могут купить себе любого футболиста», – сказал Глушаков.