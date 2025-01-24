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    • Глушаков – о трансферах «Зенита»: «У них денег как у дурака махорки – могут купить любого»

    Глушаков – о трансферах «Зенита»: «У них денег как у дурака махорки – могут купить любого»

    Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал трансферную кампанию «Зенита».

    • По информации Transfermarkt, «Зенит» потратил 33 миллиона евро на Луиса Энрике.
    • «Зенит» при этом утверждает, что не платил денег, а отдал «Ботафого» двух своих футболистов: Вендела и Артура.
    • «Ботафого» покупал Энрике у «Бетиса» год назад за 16 миллионов.

    «У «Зенита» есть деньги, и он может себе позволить смело менять игроков. Хозяин – барин! Понять Вендела и Клаудиньо тоже можно. Им нужны новые вызовы, чтобы проявить себя в другом месте.

    Уход Вендела летом и Клаудиньо сейчас – риск для будущего? «Зенит» найдет игроков. У них денег как у дурака махорки (смеется)! Они могут купить себе любого футболиста», – сказал Глушаков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (3)
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    VVM1964
    1737668529
    Никогда не думал, что на все 100 соглашусь с ним !!!
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    vvv123
    1737668999
    В отличие от рыл, Зенит бабло не пилит на трансфертах, а покупает только лучших и продает их дороже. Другая жизненная позиция, Глушак, тебе не понять!
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    andrei-sarap-yandex
    1737669849
    ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ после сауны стал.....народный СПАРТАК И НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ
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