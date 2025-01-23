Заявление фанатов «Зенита» по поводу ухода Клаудиньо

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» опубликовало пост на тему ухода Клаудиньо.

Сумма трансфера 27-летнего бразильца в «Аль-Садд» составила 20 миллионов евро.

С февраля 2023 года у Клаудиньо также есть паспорт РФ.

В этом сезоне он провел за «Зенит» 20 матчей, забил 1 гол, отдал 5 передач.

«Клаудиньо и «Зенит» – это история отношений, которые зашли в тупик.

Яркое начало, страсть, феерия. Которая, как это часто бывает в жизни, грустно утонула в бытовой рутине. Сходи в магазин, уберись, забери детей из сада и не забудь вот за тем парнишкой по флангу добежать.

В последнее время оба участника этих отношений друг от друга устали. И нужно было расставаться – чтоб не дошло до битья подаренных на свадьбу тарелочек и дележки единственного кота.

Не получилось сделать это своевременно.

И так как запоминается последнее, то в памяти многих Клаудиньо отложился тем парнем, который вечно бродит по полю с недовольным лицом и всем видом выражает, что он выше всего, что происходит в этом казино.

Возможно, если бы с Клаудиньо попрощались летом – впечатления были бы чуть другие.

Но все же не хочется расставаться вот так, вписывая Клауда в историю клуба с пометкой «ушел и ушел».

Потому что Клаудиньо – это волшебство. Вспомните, как вы впервые увидели его финты и поймали флешбеки из детства. Мы имели счастье видеть лично настоящего бразильца – без этих ваших новомодных статистик, а чистый футбол. Как завещал магистр Рональдиньо.

Фраза Joga Bonito, которая в Петербурге года с 2004 не звучала (тогда одноименный турнир 3х3 в Таврическом саду проводил Nike) стала чуть ли не девизом «Зените».

Это было действительно красиво.

Потом волшебство угасло в жестком прагматизме мирового футбола – надо работать в центре поля, таскать мяч и вот это вот все, за что так любят футболистов ценители xG и ненавидят с дивана.

В любом случае, ниже определенного – топового – уровня Клаудиньо не опустился даже тогда.

Спасибо тебе и удачи.

Это была славная охота», – написали болельщики.