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    Заявление фанатов «Зенита» по поводу ухода Клаудиньо

    Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» опубликовало пост на тему ухода Клаудиньо.

    • Сумма трансфера 27-летнего бразильца в «Аль-Садд» составила 20 миллионов евро.
    • С февраля 2023 года у Клаудиньо также есть паспорт РФ.
    • В этом сезоне он провел за «Зенит» 20 матчей, забил 1 гол, отдал 5 передач.

    «Клаудиньо и «Зенит» – это история отношений, которые зашли в тупик.

    Яркое начало, страсть, феерия. Которая, как это часто бывает в жизни, грустно утонула в бытовой рутине. Сходи в магазин, уберись, забери детей из сада и не забудь вот за тем парнишкой по флангу добежать.

    В последнее время оба участника этих отношений друг от друга устали. И нужно было расставаться – чтоб не дошло до битья подаренных на свадьбу тарелочек и дележки единственного кота.

    Не получилось сделать это своевременно.

    И так как запоминается последнее, то в памяти многих Клаудиньо отложился тем парнем, который вечно бродит по полю с недовольным лицом и всем видом выражает, что он выше всего, что происходит в этом казино.

    Возможно, если бы с Клаудиньо попрощались летом – впечатления были бы чуть другие.

    Но все же не хочется расставаться вот так, вписывая Клауда в историю клуба с пометкой «ушел и ушел».

    Потому что Клаудиньо – это волшебство. Вспомните, как вы впервые увидели его финты и поймали флешбеки из детства. Мы имели счастье видеть лично настоящего бразильца – без этих ваших новомодных статистик, а чистый футбол. Как завещал магистр Рональдиньо.

    Фраза Joga Bonito, которая в Петербурге года с 2004 не звучала (тогда одноименный турнир 3х3 в Таврическом саду проводил Nike) стала чуть ли не девизом «Зените».

    Это было действительно красиво.

    Потом волшебство угасло в жестком прагматизме мирового футбола – надо работать в центре поля, таскать мяч и вот это вот все, за что так любят футболистов ценители xG и ненавидят с дивана.

    В любом случае, ниже определенного – топового – уровня Клаудиньо не опустился даже тогда.

    Спасибо тебе и удачи.

    Это была славная охота», – написали болельщики.

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    Источник: телеграм-канал «Кафешка»

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    23.01.2025 20:47
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    Комментарии (10)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ...короче
    1737655063
    ...похоже, в "Кафешке" дунули по-честному)...
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1737655516
    Легендой не назвали. И то хорошо. **
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    САДЫЧОК
    1737656215
    Всё не так! Слепцы! Его, достал своей не компетентностью Семак! Вот, он и ушёл. Отличный футболист!
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    FCSpartakM
    1737660114
    "Яркое начало, страсть, феерия. " - потом стух и обуза Чувак тупо покушал зп в районе пятака, могли реально уйти в плюс. если думали башкой, а не своим эго
    Ответить
    Номэд
    1737661367
    Проходя мимо Семака, Клаудиньо жестко оскорбил его. Он сказал фразу на португальском: «Vai tomar no cu». На португальском жаргоне она означает призыв пойти заниматься пассивным анальным сексом. Помним, помним!
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