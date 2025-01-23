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    • Фанаты «Зенита» восхитились работой Медведева: «Админресурс» здорового человека»

    Фанаты «Зенита» восхитились работой Медведева: «Админресурс» здорового человека»

    Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» опубликовало восторженный пост по поводу работы генерального директора Александра Медведева.

    • По информации Transfermarkt, «Зенит» на этой неделе потратил 33 миллиона евро на Луиса Энрике.
    • «Зенит» при этом утверждает, что не платил денег, а отдал «Ботафого» двух своих футболистов: Вендела и Артура.
    • «Ботафого» покупал Энрике у «Бетиса» год назад за 16 миллионов.

    «Это трансферное окно – бенефис Александра Ивановича.

    Пока некоторые граждане в малоизвестных футбольных передачах рассказывали, что Медведев ушел в отпуск до конца февраля, Александр Иванович отработал на все деньги.

    Разрулил ситуацию с Венделом и Артуром – на бумаге размен заскучавшего Маркуса и вообще не попавшего в струю Артура на лучшего игрока Бразилии и прочих латинских деревень выглядит очень адекватно. Еще и с сохранением Вендела до лета.

    Решил с Клаудиньо – насколько мы знаем, до начала сборов Медведев прилетал в Катар на переговоры по ряду вопросов, не связанных с «Зенитом» и соглашением с Aspire. Важные люди, наследные принцы, вот это вот все.

    «Аль-Садд» вообще не фигурировал в проекте «трансфер Клаудиньо» до этих самых переговоров – был «Палмейрас» и все.

    Тут для справки надо сказать, что рулит «Аль-Саддом» шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани, член королевской семьи Катара и премьер-министр страны. Знакомы они с Медведевым больше 15 лет – с тех времен, когда Александр Иванович в качестве зампреда правления «Газпрома» тогда еще главу МИД Катара на ПМЭФ чаем поил.

    Буквально через несколько дней Клаудиньо получил невероятный оффер от «Аль-Садда» – от таких не отказываются, при всей любви к Бразилии. В конце концов, через пару лет Клаудиньо этот самый «Палмейрас» купить сможет.

    Такое вот совпадение.

    «Зенит» при этом получил больше, чем предлагал «Палмейрас»: вместо 17-18 миллионов евро (причем не сразу) 20 единовременно и еще бонусы, которые могут достигнуть 3-5 миллионов евро.

    Можно по разному относиться к Медведеву в качестве управленца «Зенита», но когда хорошо – тогда хорошо.

    Примерно так и выглядит «админресурс», только здорового человека.

    Теперь бы с заменой в центр поля не затупить», – написали болельщики.

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    Источник: телеграм-канал «Кафешка»

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    23.01.2025 22:53
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    Комментарии (3)
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    R_a_i_n
    1737684647
    Мдааааа, вбухать кучу денег у импотентов теперь называется бенефис...
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    Номэд
    1737688342
    Только питорчане верят тому, что заявлет этот быдловатый великий пи*дабол!
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