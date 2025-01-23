Фанаты «Зенита» восхитились работой Медведева: «Админресурс» здорового человека»

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» опубликовало восторженный пост по поводу работы генерального директора Александра Медведева.

По информации Transfermarkt, «Зенит» на этой неделе потратил 33 миллиона евро на Луиса Энрике.

«Зенит» при этом утверждает, что не платил денег, а отдал «Ботафого» двух своих футболистов: Вендела и Артура.

«Ботафого» покупал Энрике у «Бетиса» год назад за 16 миллионов.

«Это трансферное окно – бенефис Александра Ивановича.

Пока некоторые граждане в малоизвестных футбольных передачах рассказывали, что Медведев ушел в отпуск до конца февраля, Александр Иванович отработал на все деньги.

Разрулил ситуацию с Венделом и Артуром – на бумаге размен заскучавшего Маркуса и вообще не попавшего в струю Артура на лучшего игрока Бразилии и прочих латинских деревень выглядит очень адекватно. Еще и с сохранением Вендела до лета.

Решил с Клаудиньо – насколько мы знаем, до начала сборов Медведев прилетал в Катар на переговоры по ряду вопросов, не связанных с «Зенитом» и соглашением с Aspire. Важные люди, наследные принцы, вот это вот все.

«Аль-Садд» вообще не фигурировал в проекте «трансфер Клаудиньо» до этих самых переговоров – был «Палмейрас» и все.

Тут для справки надо сказать, что рулит «Аль-Саддом» шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани, член королевской семьи Катара и премьер-министр страны. Знакомы они с Медведевым больше 15 лет – с тех времен, когда Александр Иванович в качестве зампреда правления «Газпрома» тогда еще главу МИД Катара на ПМЭФ чаем поил.

Буквально через несколько дней Клаудиньо получил невероятный оффер от «Аль-Садда» – от таких не отказываются, при всей любви к Бразилии. В конце концов, через пару лет Клаудиньо этот самый «Палмейрас» купить сможет.

Такое вот совпадение.

«Зенит» при этом получил больше, чем предлагал «Палмейрас»: вместо 17-18 миллионов евро (причем не сразу) 20 единовременно и еще бонусы, которые могут достигнуть 3-5 миллионов евро.

Можно по разному относиться к Медведеву в качестве управленца «Зенита», но когда хорошо – тогда хорошо.

Примерно так и выглядит «админресурс», только здорового человека.

Теперь бы с заменой в центр поля не затупить», – написали болельщики.