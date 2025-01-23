Фанаты «Зенита» восхитились работой Медведева: «Админресурс» здорового человека»

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» опубликовало восторженный пост по поводу работы генерального директора Александра Медведева.
- По информации Transfermarkt, «Зенит» на этой неделе потратил 33 миллиона евро на Луиса Энрике.
- «Зенит» при этом утверждает, что не платил денег, а отдал «Ботафого» двух своих футболистов: Вендела и Артура.
- «Ботафого» покупал Энрике у «Бетиса» год назад за 16 миллионов.
«Это трансферное окно – бенефис Александра Ивановича.
Пока некоторые граждане в малоизвестных футбольных передачах рассказывали, что Медведев ушел в отпуск до конца февраля, Александр Иванович отработал на все деньги.
Разрулил ситуацию с Венделом и Артуром – на бумаге размен заскучавшего Маркуса и вообще не попавшего в струю Артура на лучшего игрока Бразилии и прочих латинских деревень выглядит очень адекватно. Еще и с сохранением Вендела до лета.
Решил с Клаудиньо – насколько мы знаем, до начала сборов Медведев прилетал в Катар на переговоры по ряду вопросов, не связанных с «Зенитом» и соглашением с Aspire. Важные люди, наследные принцы, вот это вот все.
«Аль-Садд» вообще не фигурировал в проекте «трансфер Клаудиньо» до этих самых переговоров – был «Палмейрас» и все.
Тут для справки надо сказать, что рулит «Аль-Саддом» шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани, член королевской семьи Катара и премьер-министр страны. Знакомы они с Медведевым больше 15 лет – с тех времен, когда Александр Иванович в качестве зампреда правления «Газпрома» тогда еще главу МИД Катара на ПМЭФ чаем поил.
Буквально через несколько дней Клаудиньо получил невероятный оффер от «Аль-Садда» – от таких не отказываются, при всей любви к Бразилии. В конце концов, через пару лет Клаудиньо этот самый «Палмейрас» купить сможет.
Такое вот совпадение.
«Зенит» при этом получил больше, чем предлагал «Палмейрас»: вместо 17-18 миллионов евро (причем не сразу) 20 единовременно и еще бонусы, которые могут достигнуть 3-5 миллионов евро.
Можно по разному относиться к Медведеву в качестве управленца «Зенита», но когда хорошо – тогда хорошо.
Примерно так и выглядит «админресурс», только здорового человека.
Теперь бы с заменой в центр поля не затупить», – написали болельщики.