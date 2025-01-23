Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • «Динамо» запретило другим клубам вести переговоры с невозвращенцем Бителло

    «Динамо» запретило другим клубам вести переговоры с невозвращенцем Бителло

    «Динамо» пытается помешать другим клубам вести переговоры с полузащитником Бителло.

    • Бителло отказался возвращаться в Россию из отпуска.
    • На бразильца претендует «Ботафого».
    • «Динамо» купило Бителло в 2023 году у «Гремио» за 10 миллионов евро.

    «Динамо» разослало письмо клубам бразильской Серии А и Бразильской конфедерации футбола по Бителло: в нем москвичи уведомляют, что не давали разрешения на ведение переговоров с игроком или его агентом по возможному трансферу.

    Также наши предупреждает бразилов, что если кто-то из них попробует вести такие переговоры, то это будет воспринято как нарушение правил ФИФА + склонение Бителло к разрыву контракта – со всеми вытекающими из того последствиями.

    В письме критикуются действия футболиста, который остался в Бразилии, и поведение агента Портелы за попытку вовлечь игрока в переговоры с другими командами без разрешения из Москвы.

    «Динамо» ждет возвращения Бителло в расположение клуба, и только тогда можно будет вести разговор о его дальнейшей судьбе», – написал источник.

    Новости по теме
    Реакция агента Бителло на угрозы «Динамо» 5
    Стала известна мера наказания от «Динамо» для Бителло – бразилец не вернулся в клуб из отпуска 8
    Бубнов резко высказался о невернувшихся в РПЛ легионерах 20
    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.01.2025 20:02
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ss21
    1737652781
    Верю в Динамо, Бителло надо показательно выпороть.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 