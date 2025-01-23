«Динамо» запретило другим клубам вести переговоры с невозвращенцем Бителло

«Динамо» пытается помешать другим клубам вести переговоры с полузащитником Бителло.

Бителло отказался возвращаться в Россию из отпуска.

На бразильца претендует «Ботафого».

«Динамо» купило Бителло в 2023 году у «Гремио» за 10 миллионов евро.

«Динамо» разослало письмо клубам бразильской Серии А и Бразильской конфедерации футбола по Бителло: в нем москвичи уведомляют, что не давали разрешения на ведение переговоров с игроком или его агентом по возможному трансферу.

Также наши предупреждает бразилов, что если кто-то из них попробует вести такие переговоры, то это будет воспринято как нарушение правил ФИФА + склонение Бителло к разрыву контракта – со всеми вытекающими из того последствиями.

В письме критикуются действия футболиста, который остался в Бразилии, и поведение агента Портелы за попытку вовлечь игрока в переговоры с другими командами без разрешения из Москвы.

«Динамо» ждет возвращения Бителло в расположение клуба, и только тогда можно будет вести разговор о его дальнейшей судьбе», – написал источник.