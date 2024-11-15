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    • Лига наций. Победы Италии, Англии и Норвегии, ничья Франции с Израилем

    Лига наций. Победы Италии, Англии и Норвегии, ничья Франции с Израилем

    Завершились еще несколько матчей 5-го тура группового этапа Лиги наций.

    Италия минимально обыграла Бельгию – 1:0. Единственный гол Сандро Тонали забил еще на 11-й минуте.

    Англия на выезде разгромила Грецию – 3:0. Два из трех мячей гостей пришлись на концовку встречи.

    Франция и Израиль оформили нулевую ничью в Париже.

    Норвегия крупно победила Словению – 4:1. Антонио Нуса сделал дубль, в активе Эрлинга Холанда 1+1.

    Лига наций. Групповой этап. 5-й тур

    Бельгия – Италия – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Тонали, 11.

    Греция – Англия – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Уоткинс, 7; 0:2 – Влаходимос (в свои ворота), 78; 0:3 – Джонс, 83.

    Франция – Израиль – 0:0

    Словения – Норвегия – 1:4 (1:2)

    Голы: 0:1 – Нуса, 4; 1:1 – Шешко (с пенальти), 21; 1:2 – Холанд, 45; 1:3 – Нуса, 59; 1:4 – Хеуге, 82.

    Результаты Лиги наций

    Таблицы Лиги наций

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    Источник: «Бомбардир»

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