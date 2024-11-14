Составы команд
Остались в запасе
12
Константинос Цолакис
ВР
17
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
2
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
25
Сотирис Александропулос
ЦП
18
Яннис Константелиас
АП
16
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
Остались в запасе
12
Константинос Цолакис
ВР
17
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
2
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
25
Сотирис Александропулос
ЦП
18
Яннис Константелиас
АП
Остались в запасе
16
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
Статистика матча Греция - Англия
Всего ударов по воротам
10
9
Количество передач
411
540
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
6
2