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Расписание матчей
Лига наций
Франция - Израиль
Франция - Израиль: обзор матча 14 ноября 2024
Франция
14.11.2024, четверг, 22:45
Лига наций, группа A2, 5 тур
0 : 0
Завершен
Израиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Франция - Израиль
84'
Замена
А. Халаили
️️️️
С. Йехезкель
84'
Замена
Д. Перец
️️️️
О. Глух
80'
Замена
Д. Азиза
️️️️
Л. Абада
Замена
М. Тюрам
️️️️
В. Заир-Эмери
78'
73'
Замена
Д. Саба
️️️️
М. Соломон
Замена
К. Нкунку
️️️️
Б. Барколя
71'
Замена
А. Рабьо
️️️️
Э. Камавинга
71'
Замена
К. Коман
️️️️
М. Олисе
70'
49'
Желтая карточка
С. Йехезкель
Желтая карточка
Э. Камавинга
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
12
Брэдли Барколя
ЛВ
13
Н'Голо Канте
(К)
ОП
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
11
Майкл Олисе
ПВ
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Израиль
1
Даниэль Перец
ВР
3
Шон Голдберг
ЦЗ
5
Идан Начмиас
ЦЗ
4
Раз Шломо
ЦЗ
10
Манор Соломон
(К)
ЛВ
22
Махмуд Жабер
ОП
16
Мохаммед Абу Фани
ЦП
11
Оскар Глух
АП
20
Лиел Абада
ПВ
9
Дор Тургеман
ЦФ
17
Сагив Йехезкель
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Франция
23
Люка Шевалье
ВР
1
Брис Самба
ВР
17
Вильям Салиба
ЦЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
6
Маттео Гендузи
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
8
Куадио Коне
ЦП
7
Кристофер Нкунку
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Израиль
18
Шариф Каюф
ВР
23
Йоав Герафи
ВР
18
Рой Мишпати
ВР
6
Омри Гандельман
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
8
Дор Перец
ЦП
11
Долев Азиза
ЦП
10
Дан Битон
ЦП
19
Eitan Azoulay
ЦП
17
Анан Халаили
ПВ
7
Ярден Шуа
ЦФ
9
Диа Саба
ЦФ
21
Деан Давид
ЦФ
4-2-1-2-1
16
Меньян
19
Эрнандес
15
Конате
4
Упамекано
5
Кунде
13
Канте
18
Заир-Эмери
6
Камавинга
12
Барколя
11
Олисе
12
Муани
3-1-1-3-2
1
Перец
3
Голдберг
5
Начмиас
4
Шломо
22
Жабер
16
Абу Фани
20
Абада
11
Глух
10
Соломон
17
Йехезкель
9
Тургеман
6
Камавинга
14
Рабьо
14
Рабьо
6
Камавинга
11
Олисе
7
Коман
7
Коман
11
Олисе
12
Барколя
7
Нкунку
7
Нкунку
12
Барколя
18
Заир-Эмери
9
Тюрам
9
Тюрам
18
Заир-Эмери
11
Глух
8
Перец
8
Перец
11
Глух
20
Абада
11
Азиза
11
Азиза
20
Абада
17
Йехезкель
17
Халаили
17
Халаили
17
Йехезкель
10
Соломон
9
Саба
9
Саба
10
Соломон
Остались в запасе
Франция
Израиль
23
Люка Шевалье
ВР
1
Брис Самба
ВР
17
Вильям Салиба
ЦЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
8
Куадио Коне
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
18
Шариф Каюф
ВР
23
Йоав Герафи
ВР
18
Рой Мишпати
ВР
6
Омри Гандельман
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
10
Дан Битон
ЦП
19
Eitan Azoulay
ЦП
7
Ярден Шуа
ЦФ
21
Деан Давид
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Остались в запасе
23
Люка Шевалье
ВР
1
Брис Самба
ВР
17
Вильям Салиба
ЦЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
8
Куадио Коне
ЦП
Остались в запасе
18
Шариф Каюф
ВР
23
Йоав Герафи
ВР
18
Рой Мишпати
ВР
6
Омри Гандельман
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
10
Дан Битон
ЦП
19
Eitan Azoulay
ЦП
7
Ярден Шуа
ЦФ
21
Деан Давид
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Алон Хазан
Статистика матча Франция - Израиль
1
1
Всего ударов по воротам
24
3
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
0
Нарушения
9
9
Офсайды
1
1
Количество передач
742
324
Сейвы
1
8
Точность передач %
90
76
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
17
1
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Матчи команд
Франция
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Израиль
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Стад де Франс
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