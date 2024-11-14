Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига наций
Словения - Норвегия
Словения - Норвегия: обзор матча 14 ноября 2024
Словения
14.11.2024, четверг, 22:45
Лига наций, группа B3, 5 тур
1 : 4
Завершен
Норвегия
21'
Б. Шешко (П)
4'
А. Нуса
45'
Э. Холанд
59'
А. Нуса
82'
Й. Хеуге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Словения - Норвегия
87'
Замена
С. Грегерсен
️️️️
Т. Хеггем
87'
Замена
Й. Ларсен
️️️️
Э. Холанд
82'
ГОЛ! 1:4!
Й. Хеуге
Пас отдал
Э. Холанд
Замена
Я. Куртич
️️️️
А. Гнезда Черин
81'
Замена
С. Сеслар
️️️️
П. Стоянович
80'
Замена
Д. Брекало
️️️️
Ж. Карничник
72'
Замена
З. Ловрич
️️️️
Я. Млакар
72'
Замена
Ж. Целар
️️️️
Ж. Випотник
72'
70'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
А. Нуса
60'
Замена
К. Торстведт
️️️️
Л. Йонсен
59'
ГОЛ! 1:3!
А. Нуса
46'
Замена
М. Торсбю
️️️️
А. Доннум
45'
ГОЛ! 1:2!
Э. Холанд
Пас отдал
С. Берге
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Шешко
21'
19'
Желтая карточка
Т. Хеггем
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Нуса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словения
1
Ян Облак
(К)
ВР
2
Жан Карничник
ЦЗ
21
Ваня Дркушич
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
13
Эрик Янжа
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
17
Ян Млакар
ЛВ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
10
Тими Элшник
ЦФ
18
Жан Випотник
ЦФ
11
Беньямин Шешко
ЦФ
Норвегия
13
Эгиль Селвик
ВР
4
Лео Эстигард
ЦЗ
17
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
20
Антонио Нуса
ЛВ
8
Сандер Берге
ОП
23
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
19
Арон Доннум
ПВ
7
Александр Серлот
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
(К)
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Словения
12
Матевж Видовшек
ВР
16
Игор Векич
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
23
Давид Брекало
ЦЗ
19
Кенан Байрич
ЦП
4
Деян Петрович
ЦП
8
Занди Ловрич
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
8
Свит Сеслар
АП
11
Жан Целар
ЦФ
7
Йосип Иличич
ЦФ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
Норвегия
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
12
Вильяр Михра
ВР
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
15
Сондре Лангас
ЦЗ
21
Колин Реслер
ЦЗ
5
Варрен Каманци
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
6
Патрик Берг
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
18
Феликс-Хорн Майре
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Облак
21
Дркушич
6
Бийол
13
Янжа
2
Карничник
20
Стоянович
22
Гнезда Черин
17
Млакар
11
Шешко
18
Випотник
10
Элшник
4-1-1-2-2
13
Селвик
14
Рюэрсон
4
Эстигард
17
Хеггем
16
Хольмгрен-Педерсен
8
Берге
23
Йонсен
19
Доннум
20
Нуса
9
Холанд
7
Серлот
2
Карничник
23
Брекало
23
Брекало
2
Карничник
17
Млакар
8
Ловрич
8
Ловрич
17
Млакар
22
Гнезда Черин
14
Куртич
14
Куртич
22
Гнезда Черин
20
Стоянович
8
Сеслар
8
Сеслар
20
Стоянович
18
Випотник
11
Целар
11
Целар
18
Випотник
17
Хеггем
2
Грегерсен
2
Грегерсен
17
Хеггем
19
Доннум
2
Торсбю
2
Торсбю
19
Доннум
23
Йонсен
18
Торстведт
18
Торстведт
23
Йонсен
20
Нуса
10
Хеуге
10
Хеуге
20
Нуса
9
Холанд
11
Ларсен
11
Ларсен
9
Холанд
Остались в запасе
Словения
Норвегия
12
Матевж Видовшек
ВР
16
Игор Векич
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
19
Кенан Байрич
ЦП
4
Деян Петрович
ЦП
7
Йосип Иличич
ЦФ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
12
Вильяр Михра
ВР
15
Сондре Лангас
ЦЗ
21
Колин Реслер
ЦЗ
5
Варрен Каманци
ПЗ
6
Патрик Берг
ОП
18
Феликс-Хорн Майре
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
12
Матевж Видовшек
ВР
16
Игор Векич
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
19
Кенан Байрич
ЦП
4
Деян Петрович
ЦП
7
Йосип Иличич
ЦФ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
Остались в запасе
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
12
Вильяр Михра
ВР
15
Сондре Лангас
ЦЗ
21
Колин Реслер
ЦЗ
5
Варрен Каманци
ПЗ
6
Патрик Берг
ОП
18
Феликс-Хорн Майре
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Словения - Норвегия
1
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
0
3
Нарушения
12
11
Офсайды
2
2
Количество передач
454
590
Сейвы
3
1
Точность передач %
80
86
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
1
5
Матчи команд
Словения
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Норвегия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Стожице
Новости команд
Все
Словения
Норвегия
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Дания – Норвегия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Северная Македония – Словения: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Дании и Норвегии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Северная Македония – Словения: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Северной Македонии и Словении на победу в матче 6 тура
15 ноября
Словения – Швейцария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Словении и Швейцарии на победу в матче 5 тура
12 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Дания – Норвегия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Дании и Норвегии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Австрия – Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+