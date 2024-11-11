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    Ван Нистелрой покинул «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе тренера Руда ван Нистелроя.

    Голландец покинул клуб АПЛ после прихода нового главного тренера Рубена Аморима.

    Помимо него, «МЮ» прекратил сотрудничество с другими членами тренерского штаба – Рене Хаке, Йелле тен Раувеларом и Питером Морелем.

    • Ван Нистелрой присоединился к «Юнайтед» летом.
    • Он исполнял обязанности главного тренера после увольнения Эрика тен Хага.
    • При нем команда одержала 3 победы и 1 раз сыграла вничью в 4 матчах.

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    Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»

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    11.11.2024 20:20
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    Комментарии (6)
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    Тинез Розоп
    1731349197
    Жаль Ваньку Нистелроева. Думаю у него бы могло получится...
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    DMитрий
    1731350771
    Рубен привел своих? А Руд вроде высказывал надежду с ним поработать или не сошлись во мнениях.
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    zigbert
    1731351860
    Конечно желание поработать с Аморимом у Ван Нистелроя было. Но одного его желания оказалось недостаточно.
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    Artemka444
    1731352062
    Посмотрим что получится, но могли и оставить!!!
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    Oldtrafford83
    1731387758
    Жаль, очень надеялся что они договорятся с Аморимом и он останется, а так конечно РВН удачи на новом месте, может когда нить вернётся в МЮ)
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