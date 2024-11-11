Ван Нистелрой покинул «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе тренера Руда ван Нистелроя.
Голландец покинул клуб АПЛ после прихода нового главного тренера Рубена Аморима.
Помимо него, «МЮ» прекратил сотрудничество с другими членами тренерского штаба – Рене Хаке, Йелле тен Раувеларом и Питером Морелем.
- Ван Нистелрой присоединился к «Юнайтед» летом.
- Он исполнял обязанности главного тренера после увольнения Эрика тен Хага.
- При нем команда одержала 3 победы и 1 раз сыграла вничью в 4 матчах.
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