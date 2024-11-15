Черчесов – журналисту об удалении Марочкина: «У тебя красная шапочка, может, тебе красная карточка радость доставила»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался об удалении Александра Марочкина в матче Лиги наций с Австрией.

«Красная карточка не доставила радости мне. Вам доставила? У тебя красная шапочка, может тебе радости доставила (обращается к журналисту).

Это мы проанализируем в команде. Безответственно он сыграл. Мы в футболе, ошибки бывают. Найдем причину. Вы думаете, что он был не готов?» – заявил Черчесов.

Марочкина удалили на 23-й минуте.

Казахстан проиграл со счетом 0:2.

У сборной при Черчесове 0 побед и 0 забитых голов.

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