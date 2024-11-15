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    • Черчесов – журналисту об удалении Марочкина: «У тебя красная шапочка, может, тебе красная карточка радость доставила»

    Черчесов – журналисту об удалении Марочкина: «У тебя красная шапочка, может, тебе красная карточка радость доставила»

    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался об удалении Александра Марочкина в матче Лиги наций с Австрией.

    «Красная карточка не доставила радости мне. Вам доставила? У тебя красная шапочка, может тебе радости доставила (обращается к журналисту).

    Это мы проанализируем в команде. Безответственно он сыграл. Мы в футболе, ошибки бывают. Найдем причину. Вы думаете, что он был не готов?» – заявил Черчесов.

    • Марочкина удалили на 23-й минуте.
    • Казахстан проиграл со счетом 0:2.
    • У сборной при Черчесове 0 побед и 0 забитых голов.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Metaratings.kz

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