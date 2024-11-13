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    Сульшер рассказал о ситуации с возвращением Роналду в «МЮ»

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер вспомнил, как его ассистент Киран Маккенна отреагировал на игру нападающего Криштину Роналду в 6 последних матчах в составе «Ювентуса» перед возвращением в английский клуб.

    «Как мы будем защищаться?» – вот что он спросил в первую очередь», – рассказал Сульшер.

    Португалец был приобретен «Манчестер Юнайтед» у «Ювентуса» в 2021 году. Спустя несколько месяцев Сульшер был уволен с поста главного тренера манкунианцев.

    «Вероятно, этот выбор стал ошибочным для всех нас. Мы в то время и в той ситуации мы считали, что поступаем правильно», – сказал норвежский специалист.

    • Роналду расторг контракт с «МЮ» 22 ноября 2022 года по взаимному согласию.
    • Сейчас португалец выступает за саудовский «Аль-Наср».

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    Источник: NRK

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    Комментарии (1)
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    Spartak_forv@
    1731494853
    Да, Роналду жестко на дно опустил МЮ. Благо пришел спаситель Тен Хаг и только благодаря ему клуб смог вернуться на мировой уровень и зацепил пару трофеев
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