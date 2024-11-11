Аморим впервые посетил базу «Манчестер Юнайтед»

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим уже прибыл в Англию.

Сегодня португальский специалист впервые посетил клубную базу в Кэррингтоне.

Также он провел встречу с членами руководства «МЮ» – Омаром Беррадой, Дэном Эшуортом и Джейсоном Уилкоксом.

Аморим сможет приступить к работе после получения визы.

«Юнайтед» идет на 13-м месте в АПЛ с 15 очками в 11 турах.

Аморим сменил на посту главного тренера Эрика тен Хага, после отставки которого командой временно руководил Руд ван Нистелрой.

Дебют португальца запланирован на 24 ноября – в этот день манкунианцы встретятся с «Ипсвичем» в 12-м туре АПЛ.

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