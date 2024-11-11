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    Аморим впервые посетил базу «Манчестер Юнайтед»

    Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим уже прибыл в Англию.

    Сегодня португальский специалист впервые посетил клубную базу в Кэррингтоне.

    Также он провел встречу с членами руководства «МЮ» – Омаром Беррадой, Дэном Эшуортом и Джейсоном Уилкоксом.

    Аморим сможет приступить к работе после получения визы.

    • «Юнайтед» идет на 13-м месте в АПЛ с 15 очками в 11 турах.
    • Аморим сменил на посту главного тренера Эрика тен Хага, после отставки которого командой временно руководил Руд ван Нистелрой.
    • Дебют португальца запланирован на 24 ноября – в этот день манкунианцы встретятся с «Ипсвичем» в 12-м туре АПЛ.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»

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    11.11.2024 23:51
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    Комментарии (1)
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    IVANRUS777
    1731399846
    Почему то кажется, что в этот раз Юнайтед угадал с тренером и дела у них будут налаживаться.
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