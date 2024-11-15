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    • Отбор ЧМ-2026. Бразилия упустила победу над Венесуэлой (1:1), Винисиус не реализовал пенальти

    Отбор ЧМ-2026. Бразилия упустила победу над Венесуэлой (1:1), Винисиус не реализовал пенальти

    Сборная Бразилии потеряла очки в 11-м туре квалификации ЧМ-2026 в Южной Америке.

    Венесуэла дома сумела сыграть вничью с бразильцами – 1:1. На гол Рафиньи ответил Теласко Сеговия.

    В середине второго тайма Винисиус не забил с пенальти.

    На 89-й минуте хозяева поля остались вдесятером вследствие удаления Александера Гонсалеса.

    Набрав один балл, Бразилия поднялась с пятого на третье место в таблице отбора, но у конкурентов есть матчи в запасе.

    Отборочный матч к ЧМ. Южная Америка. 11-й тур

    Венесуэла – Бразилия – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Рафинья, 43; 1:1 – Сеговия, 46.

    Удаление: Гонсалес, 89 – нет.

    Незабитый пенальти: нет – Винисиус, 62.

    Календарь отбора ЧМ-2026

    Турнирная таблица отбора ЧМ-2026

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