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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Венесуэла - Бразилия
Венесуэла - Бразилия: обзор матча 15 ноября 2024
Венесуэла
15.11.2024, пятница, 00:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 11 тур
1 : 1
Завершен
Бразилия
46'
Т. Сеговия
43'
Рафинья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Венесуэла - Бразилия
Красная карточка
А. Гонсалес
89'
88'
Желтая карточка
Г. Мартинелли
Желтая карточка
Т. Сеговия
86'
Желтая карточка
К. Кассерес
82'
82'
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
Б. Гимарайнс
Замена
Й. Кадис
️️️️
Х. Саломон Рондон
81'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Э. Белло
80'
Замена
Т. Ринкон
️️️️
Х. Мартинес
69'
68'
Замена
Л. Пакета
️️️️
И. Жезус
68'
Замена
Л. Энрике
️️️️
Савиньо
62'
Пенальти не реализован!
Винисиус
Желтая карточка
Р. Ромо
59'
ГОЛ! 1:1!
Т. Сеговия
Пас отдал
Д. Саварино
46'
Замена
Т. Сеговия
️️️️
Д. Мурильо
46'
43'
ГОЛ! 0:1!
Рафинья
36'
Желтая карточка
Вандерсон
Желтая карточка
Д. Мурильо
34'
Замена
К. Кассерес
️️️️
Я. Эррера
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венесуэла
22
Рафаэль Ромо
ВР
15
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
3
Вилькер Анхель
ЦЗ
14
Рубен Рамирес
ЦЗ
4
Хон Арамбуру
ПЗ
13
Хосе Мартинес
ОП
6
Янхель Эррера
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
19
Джон Мурильо
ЦП
15
Эдуард Белло
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Батиста
Бразилия
23
Эдерсон
ВР
16
Абнер
ЛЗ
4
Маркиньос
(К)
ЦЗ
3
Габриэль
ЦЗ
13
Вандерсон
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
7
Жерсон
ЦП
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
20
Савиньо
ПВ
10
Рафинья
ПВ
26
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Венесуэла
12
Alain Baroja
ВР
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
14
Кристиан Макун
ЦЗ
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
2
Науэль Феррарези
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
8
Кристиан Кассерес
ЦП
10
Теласко Сеговия
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
29
Йхондер Кадис
ЦФ
17
Kervin Andrade
ЦФ
19
Эрик Рамирес
ЦФ
Бразилия
12
Вевертон
ВР
1
Бенто
ВР
14
Мурильо
ЦЗ
6
Гильерме Арана
ЦЗ
14
Лео Ортис
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
22
Габриэл Мартинелли
ЛВ
18
Андре
ОП
5
Андреас Перейра
АП
20
Лукас Пакета
АП
20
Луис Энрике
ПВ
11
Эстевао
ЦФ
4-1-3-1-1
22
Ромо
15
Наварро
3
Анхель
14
Рамирес
4
Арамбуру
13
Мартинес
6
Эррера
11
Саварино
19
Мурильо
15
Белло
23
Рондон
4-2-3-1
23
Эдерсон
13
Вандерсон
4
Маркиньос
3
Габриэль
16
Абнер
7
Жерсон
8
Гимарайнс
10
Рафинья
20
Савиньо
7
Винисиус
26
Жезус
15
Белло
21
Гонсалес
21
Гонсалес
15
Белло
6
Эррера
8
Кассерес
8
Кассерес
6
Эррера
19
Мурильо
10
Сеговия
10
Сеговия
19
Мурильо
13
Мартинес
8
Ринкон
8
Ринкон
13
Мартинес
23
Рондон
29
Кадис
29
Кадис
23
Рондон
26
Жезус
20
Пакета
20
Пакета
26
Жезус
8
Гимарайнс
22
Мартинелли
22
Мартинелли
8
Гимарайнс
20
Савиньо
20
Энрике
20
Энрике
20
Савиньо
Остались в запасе
Венесуэла
Бразилия
12
Alain Baroja
ВР
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
14
Кристиан Макун
ЦЗ
2
Науэль Феррарези
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
17
Kervin Andrade
ЦФ
19
Эрик Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Батиста
12
Вевертон
ВР
1
Бенто
ВР
14
Мурильо
ЦЗ
6
Гильерме Арана
ЦЗ
14
Лео Ортис
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
18
Андре
ОП
5
Андреас Перейра
АП
11
Эстевао
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
12
Alain Baroja
ВР
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
14
Кристиан Макун
ЦЗ
2
Науэль Феррарези
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
17
Kervin Andrade
ЦФ
19
Эрик Рамирес
ЦФ
Остались в запасе
12
Вевертон
ВР
1
Бенто
ВР
14
Мурильо
ЦЗ
6
Гильерме Арана
ЦЗ
14
Лео Ортис
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
18
Андре
ОП
5
Андреас Перейра
АП
11
Эстевао
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Батиста
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Венесуэла - Бразилия
4
1
2
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
3
9
Нарушения
14
12
Офсайды
5
2
Количество передач
213
436
Сейвы
2
3
Точность передач %
77
83
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
6
6
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Рохас
Стадион:
Монументаль де Матурин
Посещаемость:
40223 из 51796 зрителей (77%)
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