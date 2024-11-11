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    Английский судья называл Клоппа «полным мудаком»

    Организация PGMOL, отвечающая за судейство в Англии, проводит проверку оскорбительных высказываний в адрес Юргена Клоппа.

    В соцсетях появилось видео, на котором арбитр Дэвид Кут в личной беседе с друзьями называет экс-тренера «Ливерпуля» «полным мудаком».

    «Я не хочу общаться с такими высокомерными людьми, поэтому делаю все возможное, чтобы не говорить с ним», – заявил Кут.

    • Клопп покинул «Ливерпуль» прошлым летом.
    • Осенью немец стал главой футбольного направления компании Red Bull. Он приступит к работе с 1 января.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса

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