Английский судья называл Клоппа «полным мудаком»

Организация PGMOL, отвечающая за судейство в Англии, проводит проверку оскорбительных высказываний в адрес Юргена Клоппа.

В соцсетях появилось видео, на котором арбитр Дэвид Кут в личной беседе с друзьями называет экс-тренера «Ливерпуля» «полным мудаком».

«Я не хочу общаться с такими высокомерными людьми, поэтому делаю все возможное, чтобы не говорить с ним», – заявил Кут.

Клопп покинул «Ливерпуль» прошлым летом.

Осенью немец стал главой футбольного направления компании Red Bull. Он приступит к работе с 1 января.

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