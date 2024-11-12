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    Дзюба подробно рассказал о срыве трансфера в Англию

    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал, что в 2018 году мог уехать в Англию.

    – Давай вернемся к лету. Ты был готов рассматривать иностранные варианты? Появлялись слухи про Саудовскую Аравию и так далее.

    – Не был готов. Мне хватило Турции, честно.

    – Только из-за этого?

    – Более обманчивой нации я не видел в жизни. Я все-таки человек уже не в том возрасте и все сделал для того, чтобы после чемпионата мира уехать в Англию. Столько авторизаций сделал – в жизни столько сочинений не писал! Кому только не расписывался – от Зингаревича до Агузарова.

    Мне стучат и говорят: «Там тебя уже Пеллегрини и «Вест Хэм» ждут, уже все». Я говорю: «Давайте любой [вариант]». Отвечают: «Тебе нужно подойти к Дюкову». Пошел к президенту РФС Дюкову, тот отпустил. «Тебе нужно подойти к Семаку». Подошел к Семаку. Он: «Да, конечно». Подписывал эти авторизации, бегал. Уехал в итоге, ага. В «Адану» (смеется).

    Поэтому зарубежные варианты не рассматривал. В Саудовскую Аравию в 36 лет? Я же не Криштиану Роналду. Хотя раз Митрович поехал, я мог еще попылить. Кстати, Митровича я высоко оцениваю, очень крутой нападающий. Мы с уважением друг к другу относимся.

    – Уже можешь сказать точно, что никогда не поедешь играть за границу?

    – Я русский человек, хочу на своей земле оставаться. Что бы ни происходило – понимаю, что сейчас уровень [футбола в России] падает – но я не хочу, мне хватило. Это был один из худших моментов в моей жизни. Впрочем, опять же, это большой опыт, который меня многому научил.

    • У Дзюбы контракт с «Акроном» до лета.
    • Артем забил за команду 2 гола.
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    12.11.2024 16:13
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    Комментарии (1)
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    nik55
    1731423694
    если только дворником на стадион
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