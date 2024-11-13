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    • Судью, называвшего Клоппа «полным мудаком», запечатлели с белым порошком

    Судью, называвшего Клоппа «полным мудаком», запечатлели с белым порошком

    Английский арбитр Дэвид Кут, вероятно, употребляет запрещенные вещества.

    Он вдыхал белый порошок во время Евро-2024. Это зафиксировано на фото и видео, которые футбольный судья отправлял своему приятелю.

    Утверждается, что ролик был снят в гостиничном номере, предоставленном УЕФА, 6 июля – на следующий день после матча Испании и Германии (2:1) в 1/4 финала чемпионата Европы, где англичанин отвечал за ВАР.

    • Ранее в соцсетях появилось видео, на котором Кут в личной беседе с друзьями называет Юргена Клоппа «полным мудаком».
    • Арбитр подтвердил подлинность ролика.
    • Его отстранили до конца расследования.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: The Sun

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    13.11.2024 23:59
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