Судью, называвшего Клоппа «полным мудаком», запечатлели с белым порошком

Английский арбитр Дэвид Кут, вероятно, употребляет запрещенные вещества.
Он вдыхал белый порошок во время Евро-2024. Это зафиксировано на фото и видео, которые футбольный судья отправлял своему приятелю.
Утверждается, что ролик был снят в гостиничном номере, предоставленном УЕФА, 6 июля – на следующий день после матча Испании и Германии (2:1) в 1/4 финала чемпионата Европы, где англичанин отвечал за ВАР.
- Ранее в соцсетях появилось видео, на котором Кут в личной беседе с друзьями называет Юргена Клоппа «полным мудаком».
- Арбитр подтвердил подлинность ролика.
- Его отстранили до конца расследования.
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