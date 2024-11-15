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    Стал известен план «Реала» на зимнее трансферное окно

    «Реал» намерен укрепить оборону предстоящей зимой.

    Мадридский клуб рассматривает двух центральных защитников – Эмерика Ляпорта («Аль-Наср») и Кастелло Люкеба («РБ Лейпциг»).

    С подписанием нового игрока на правый фланг ситуация неоднозначная. Сейчас команда нуждается в усилении этой позиции, но летом вернется в строй Дани Карвахаль, а также ожидается прибытие в качестве свободного агента Трента Александера-Арнольда из «Ливерпуля». Поэтому руководство не хочет в январе тратить деньги на флангового защитника.

    То же касается и левого фланга. Летом ожидается бесплатный трансфер Альфонсо Дэвиса из «Баварии». Эта сделка уже практически согласована.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Relevo

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