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    • Названы нападающие, которых может взять «Барселона», в случае неудачи с трансфером Холанда

    Названы нападающие, которых может взять «Барселона», в случае неудачи с трансфером Холанда

    «Барселона» рассматривает в качестве усиления следующим летом нападающих Виктора Дьекереша из «Спортинга» и Омара Мармуша из «Айнтрахта». В последнем скауты «блауграны» видят разностороннего футболиста, способного сыграть на трех позициях в атаке.

    При этом приоритетным вариантом для каталонцев остается трансфер Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити», но от него сине-гранатовые могут отказаться из-за непростой финансовой ситуации.

    Каталонский клуб ищет замену нападающему Роберту Левандовскому, которому исполнится 37 лет следующим летом.

    • 26-летний Дьекереш провел в этом сезоне 18 матчей, забил 23 гола, отдал 4 передачи.
    • 25-летний Мармуш в сезоне-2024/25 провел за клуб 16 игр, отметился 14 голами и 10 голевыми пасами.
    • 24-летний Холанд сыграл в текущем сезоне 16 встреч, забил 15 голов.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 08:41
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    Комментарии (1)
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    DeStar
    1731481801
    24-летний Холанд сыграл в текущем сезоне 16 встреч, забил 5 голов. может 15? точно не 5)))
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