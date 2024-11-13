Названы нападающие, которых может взять «Барселона», в случае неудачи с трансфером Холанда

«Барселона» рассматривает в качестве усиления следующим летом нападающих Виктора Дьекереша из «Спортинга» и Омара Мармуша из «Айнтрахта». В последнем скауты «блауграны» видят разностороннего футболиста, способного сыграть на трех позициях в атаке.

При этом приоритетным вариантом для каталонцев остается трансфер Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити», но от него сине-гранатовые могут отказаться из-за непростой финансовой ситуации.

Каталонский клуб ищет замену нападающему Роберту Левандовскому, которому исполнится 37 лет следующим летом.

26-летний Дьекереш провел в этом сезоне 18 матчей, забил 23 гола, отдал 4 передачи.

25-летний Мармуш в сезоне-2024/25 провел за клуб 16 игр, отметился 14 голами и 10 голевыми пасами.

24-летний Холанд сыграл в текущем сезоне 16 встреч, забил 15 голов.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов