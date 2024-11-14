В штабе Тухеля в сборной Англии должен появиться тренер из этнических меньшинств

Футбольная ассоциация Англии (FA) собирается включить в тренерский штаб национальной сборной специалиста из числа этнических меньшинств.

Этот вопрос обсудят с новым главным тренером Томасом Тухелем до его вступления в должность с 1 января.

FA участвует в специальной программе, предусматривающей предоставление возможности тренерской карьеры меньшинствам ради увеличения разнообразия в футболе топ-уровня.

Речь идет о темнокожих, азиатах или представителях других этнических меньшинств.

Если Тухель откажется следовать этой рекомендации, у ассоциации могут возникнуть проблемы, поскольку их ранее и так активно критиковали за назначение иностранца на пост главного тренера английской сборной.

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