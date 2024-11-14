Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • В штабе Тухеля в сборной Англии должен появиться тренер из этнических меньшинств

    В штабе Тухеля в сборной Англии должен появиться тренер из этнических меньшинств

    Футбольная ассоциация Англии (FA) собирается включить в тренерский штаб национальной сборной специалиста из числа этнических меньшинств.

    Этот вопрос обсудят с новым главным тренером Томасом Тухелем до его вступления в должность с 1 января.

    FA участвует в специальной программе, предусматривающей предоставление возможности тренерской карьеры меньшинствам ради увеличения разнообразия в футболе топ-уровня.

    Речь идет о темнокожих, азиатах или представителях других этнических меньшинств.

    Если Тухель откажется следовать этой рекомендации, у ассоциации могут возникнуть проблемы, поскольку их ранее и так активно критиковали за назначение иностранца на пост главного тренера английской сборной.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Восемь футболистов сборной Англии пропустят ноябрьские матчи
    Руни удивлен выбором тренера для сборной Англии
    Мостовой высказался о назначении Тухеля в сборную Англии, упомянув Абаскаля 4
    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:11
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    DeStar
    1731536632
    т.е хотят разнообразия. потому давайте нам азиата, темнокожего или гея но проблемы возникли уже на том этапе, что главным тренером сборной сделали немца. так млять ,сумасшедшие?)
    Ответить
    Bez Imeni
    1731544559
    оху..ть какая инфа, давайте все вместе в ладошки похлопаем....педики они все там..
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 