Дзола попросил футболистов «Челси» пригнуться, чтобы болельщики увидели серию пенальти

Помощник главного тренера «Челси» Джанфранко Дзола проявил заботу о болельщиках на «Стэмфорд Бридж» во время ответного полуфинала Кубка английской Лиги против «Тоттенхэма».
Во время серии пенальти итальянец попросил запасных игроков пригнуться, чтобы болельщики на первых рядах увидели решающий момент игры.
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— Soccer AM (@SoccerAM) 25 января 2019 г.
- Основное время матча закончилось со счетом 2:1 в пользу синих.
- «Челси» победил в серии пенальти со счетом 4:2 и вышел в финал на «Манчестер Сити».
- Финальный матч пройдет на «Уэмбли» 24 февраля.
Источник: Официальный твиттер Soccer AM
Твиттер субботней утренней передачи «Soccer AM», которая выходит еженедельно на британском телеканале Sky Sports.