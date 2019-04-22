Дзола: «Челси» набрал на очко больше конкурентов и продолжит биться»

Представитель тренерского штаба «Челси» Джанфранко Дзола поделился мнением об исходе матча чемпионата Англии против «Бернли» (2:2).

– Можно ли считать, что «Челси» упустил возможность подняться на фоне потерь конкурентов в этом туре?

– Мы набрали на одно очко больше наших конкурентов и продолжим биться до последней минуты. Мы отдали все силы для победы в сегодняшнем матче.

Нам следует быть настойчивее и упорнее, а также более эффективными и более точными в штрафной соперника. Так или иначе команда до последней секунды делала для победы все, что в ее силах.

В первом тайме мы показали футбол высокого уровня. И все же вскрыть низкую оборону такого соперника, как «Бернли», оказалось непросто, – сказал Дзола.