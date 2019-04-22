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    Дзола: «Челси» набрал на очко больше конкурентов и продолжит биться»

    Представитель тренерского штаба «Челси» Джанфранко Дзола поделился мнением об исходе матча чемпионата Англии против «Бернли» (2:2).

    – Можно ли считать, что «Челси» упустил возможность подняться на фоне потерь конкурентов в этом туре?

    – Мы набрали на одно очко больше наших конкурентов и продолжим биться до последней минуты. Мы отдали все силы для победы в сегодняшнем матче.

    Нам следует быть настойчивее и упорнее, а также более эффективными и более точными в штрафной соперника. Так или иначе команда до последней секунды делала для победы все, что в ее силах.

    В первом тайме мы показали футбол высокого уровня. И все же вскрыть низкую оборону такого соперника, как «Бернли», оказалось непросто, – сказал Дзола.

    • «Челси» занимает четвертое место в чемпионате Англии с 67 очками.
    • У «Тоттенхэма» столько же, но один матч в запасе.
    • «Бернли» идет 15-м в АПЛ.

    Источник: Официальный сайт «Челси»

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