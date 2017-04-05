Ибрагимович уступает лишь Дзоле по голам в Премьер-лиге

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович забил свой очередной гол в матче английской Премьер-лиги с «Эвертоном», который закончился со счетом 1:1. Он стал 12-м для шведского легионера в турнире начиная с 3 октября, когда ему исполнилось 35 лет.

По этому показателю Ибрагимович уступает в Премьер-лиге лишь Джанфранко Дзоле, который в сезоне-2002/03 в возрасте 36 лет забил за «Челси» 14 голов.

В текущем сезоне Златан забил в Премьер-лиге 16 голов в 26 играх.