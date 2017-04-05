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    Ибрагимович уступает лишь Дзоле по голам в Премьер-лиге

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович забил свой очередной гол в матче английской Премьер-лиги с «Эвертоном», который закончился со счетом 1:1. Он стал 12-м для шведского легионера в турнире начиная с 3 октября, когда ему исполнилось 35 лет.

    По этому показателю Ибрагимович уступает в Премьер-лиге лишь Джанфранко Дзоле, который в сезоне-2002/03 в возрасте 36 лет забил за «Челси» 14 голов.

    В текущем сезоне Златан забил в Премьер-лиге 16 голов в 26 играх.

    Источник: Twitter

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    05.04.2017 08:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 5 апреля 2017, 13:08

      Ну и заголовок... расписали, что он там чуть ли не Бобби Чарльтон. Так и надо писать, что лучший бомбардир среди возрастных. А то школота поначитается...

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    • ...
      Рейтинг: +320

      T 72 5 апреля 2017, 10:03

      Дайте Златану ещё годик)

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