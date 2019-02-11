Sport Mediaset: «Челси» может назначить Дзолу и. о. главного тренера до конца сезона

Тренер, который истерит, чморит своих же игроков публично, не пожимает руку тренеру, который полностью его переиграл....этот человек явно потерял контроль над ситуацией и над собой в первую очередь, чего еще ждать от наркомана, который минуты не может прожить без своего любимого наркотика....таким людям явно не место в таком большом клубе как Челси...надеюсь, Роман Аркадьевич в ближайшее время примет правильное решение.
Помощник главного тренера «Челси» Маурицио Сарри Джанфранко Дзола может возглавить команду на срок до конца сезона.
По информации Sport Mediaset, после разгромного поражения лондонцев от «Манчестер Сити» (0:6) в матче 26-го тура АПЛ руководство синих может назначить Дзолу исполняющим обязанности главного тренера до завершения чемпионата, после чего пригласить на постоянную работу одного из топ-тренеров.
- После 26-ти туров «Челси» набрал 50 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.
- Сарри возглавил лондонцев прошлым летом.