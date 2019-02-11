Sport Mediaset: «Челси» может назначить Дзолу и. о. главного тренера до конца сезона

Помощник главного тренера «Челси» Маурицио Сарри Джанфранко Дзола может возглавить команду на срок до конца сезона.

По информации Sport Mediaset, после разгромного поражения лондонцев от «Манчестер Сити» (0:6) в матче 26-го тура АПЛ руководство синих может назначить Дзолу исполняющим обязанности главного тренера до завершения чемпионата, после чего пригласить на постоянную работу одного из топ-тренеров.