Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Sport Mediaset: «Челси» может назначить Дзолу и. о. главного тренера до конца сезона

    Помощник главного тренера «Челси» Маурицио Сарри Джанфранко Дзола может возглавить команду на срок до конца сезона.

    По информации Sport Mediaset, после разгромного поражения лондонцев от «Манчестер Сити» (0:6) в матче 26-го тура АПЛ руководство синих может назначить Дзолу исполняющим обязанности главного тренера до завершения чемпионата, после чего пригласить на постоянную работу одного из топ-тренеров.

    • После 26-ти туров «Челси» набрал 50 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.
    • Сарри возглавил лондонцев прошлым летом.

    Источник: Sport Mediaset

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.02.2019 15:14
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 11 февраля 2019, 20:33

      Тренер, который истерит, чморит своих же игроков публично, не пожимает руку тренеру, который полностью его переиграл....этот человек явно потерял контроль над ситуацией и над собой в первую очередь, чего еще ждать от наркомана, который минуты не может прожить без своего любимого наркотика....таким людям явно не место в таком большом клубе как Челси...надеюсь, Роман Аркадьевич в ближайшее время примет правильное решение.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1531

      klim2m 11 февраля 2019, 19:25

      Да Сити вчера играли просто супер)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 11 февраля 2019, 18:39

      Да, в ближайшее время можно ждать отставки. Абрамович обычно импульсивно принимает такие решения.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 февраля 2019, 17:51

      После такого поражения можно ждать любых решений руководства Челси.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 11 февраля 2019, 17:31

      Надо избавляться от старых и "авторитетных" игроков,слишком многое они о себе возомнили.Хадсон-Одои в основной состав с Пулишичем в след. сезоне,Азара и Виллиана в Испанию.Молодого нападающего и в центр хорошего игрока купить!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 февраля 2019, 16:45

      Эффекта Сульшера в "МЮ" у "Челси" не получится при этой рокировке.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx > Рубик Докоян 11 февраля 2019, 17:27

      Почему бы и нет?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Romio-xxx 11 февраля 2019, 17:43

      Хотя бы по составу, Челси заметно уступает МЮ. В МЮ сидит на лавке Фред, Санчес с его самой высокой зарплатой в АПЛ, на замену выходит Лукаку, а де Хеа выручает команду по надцать раз в игре, чего не скажешь за воротников Челси. Но пусть пробуют найти выход.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +673

      life85 11 февраля 2019, 16:28

      А чем он лучше???

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +543

      vsolon 11 февраля 2019, 16:14

      Сарри сливают явно

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar 11 февраля 2019, 16:03

      Ну... Сарри начал за здравие, и походу собирается заканчивать

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 11 февраля 2019, 15:39

      Почему все клубы хотят максимум от тренера здесь и сейчас? Так не бывает...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1121

      Alex Flash > AHTUNGBOL 11 февраля 2019, 17:37

      Гвардиола тоже первый год не ахти как начал

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Alex Flash 11 февраля 2019, 20:50

      но не так, и рисунок игры повеселее был, потенциал для развития за километр было видно, а Сарри в тупике.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11