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    Дзола: «Мы хотим, чтобы Хадсон-Одои остался в «Челси»

    Джанфранко Дзола, помощник главного тренера «Челси» Маурицио Сарри, высказался о возможном уходе нападающего Каллума Хадсона-Одои.

    Мы хотим, чтобы он остался. У него контракт. Мы верим в то, что он может сделать для команды. Не думаю, что в Европе много 18-летних футболистов, которые играют так много, как он.

    Если вы посмотрите на «Ювентус», на другие большие команды, то в них не так много 18-летних. Это показывает, что мы верим в него. Думаем, что он может быть важным игроком для нас. Посмотрим, что произойдет.

    Мы можем сделать столько, сколько можем. Вокруг него много сильных игроков, но мы все равно находим ему место в составе», – сказал Дзола.

    Источник: Sky Sports

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    28.01.2019 01:33
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