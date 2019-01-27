Хадсон-Одои подал запрос на трансфер. Англичанин хочет перейти из «Челси» в «Баварию»

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои выразил желание покинуть лондонскую команду.

18-летний англичанин хочет перейти в «Баварию». Футболист уже подал официальный запрос на трансфер.

Мюнхенцы предложили за игрока 35 миллионов фунтов стерлингов. «Челси» пока не ответил на это предложение.

Хадсон-Одои отказался продлевать контракт с «Челси». Соглашение истекает летом 2020 года.

В этом сезоне полузащитник провел десять матчей, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.

Зимнее трансферное окно заканчивается 31 января.

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