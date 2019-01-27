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    Хадсон-Одои подал запрос на трансфер. Англичанин хочет перейти из «Челси» в «Баварию»

    Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои выразил желание покинуть лондонскую команду.

    18-летний англичанин хочет перейти в «Баварию». Футболист уже подал официальный запрос на трансфер.

    Мюнхенцы предложили за игрока 35 миллионов фунтов стерлингов. «Челси» пока не ответил на это предложение.

    • Хадсон-Одои отказался продлевать контракт с «Челси». Соглашение истекает летом 2020 года.
    • В этом сезоне полузащитник провел десять матчей, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.
    • Зимнее трансферное окно заканчивается 31 января.

    «Челси» и «Бавария» ругаются из-за 18-летнего парня

    Источник: Sky Sports

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    27.01.2019 07:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 27 января 2019, 20:09

      Пусть уйдёт,он тоже играть хочет,что зря тренировался?значит он себе уверен,хочет себя проявит где бы не играл

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 января 2019, 09:32

      За пацана, который ещё нигде толком, кроме сборной Англии разного возраста не играл уже такие бабки предлагают. Из "Челси" сейчас уходят игроки, играющие на его позиции, у парня есть шанс проявить себя. Рэшфорд тоже сидел в "МЮ" и был настроен уходить из-за малого игрового времени. Теперь считай игрок основы.

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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA > Рубик Докоян 27 января 2019, 11:19

      Разница не только в количестве игрового времени. Он сейчас смотрит на Санчо и видит, что юному иностранцу в Германии дают играть даже в немецком топе ключевую роль. И он развивается дикими темпами. Санчо прошлого года и этого - футболисты с разных планет.
      А потом он смотрит на Челси, где несмотря на большое количество талантов, победы в молодежной ЛЧ, раскрывать их на уровне основы так и не научились. Смотришь на состав Челси и видишь сплошь дорогие покупки. А в Баварии, к примеру, Киммих ( хотя он и не воспитанник), Мюллер, Алаба играли в старте в 20 лет.

      1
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      Рейтинг: +407

      orlovcar 27 января 2019, 09:21

      везде есть свои "ташаевы"

      0
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