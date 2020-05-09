Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матчи
Букмекеры
Тексты
Новости
Статьи
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига наций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Джанфранко Дзола
Главные новости
Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
17:03
Тихонов: «Семаку повезло, что Дзюба не пожал руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал»
16:58
Объявлены судьи на решающие матчи Fonbet Кубка России
16:53
«Быстро разлюбит «Спартак» и переедет в Санкт-Петербург»: Петржела рассказал, как «Зениту» заполучить Промеса
2
16:42
Сперцян уйдет из «Краснодара»: им интересуются в двух странах
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Сочи
Спартак
Торпедо
Урал
Факел
Химки
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
17:00
Реклама
Кто победит в матче «Милан» – «Наполи»? Забьет ли Хвича? Делайте ставки, получив 2000 рублей бесплатно
Больше новостей, фото и видео в нашем телеграм-канале. Присоединяйтесь!
16:32
РФС назначил судей на матчи 23-го тура РПЛ
1
16:27
Конкурс прогнозов
Сможет ли Лэмпард удивить Анчелотти этим вечером? Предскажите исход матча и выиграйте до 12000₽
16:25
«ПСЖ» может уволить Гальтье из-за расистских высказываний: клуб начал расследование
15:55
Гулиев ответил на обвинения в сливе Гогниева из «Химок»
1
15:49
«У нас не может быть так много чернокожих и мусульман»: тренера «ПСЖ» Гальтье обвинили в расизме
15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
1
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
1
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
6
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
14:27
Красивый футбол
Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России
3
14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
14:13
Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
5
13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
1
13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
13:37
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
2
13:26
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
3
13:00
Реклама
Матчи 1/4 финала Лиги чемпионов сегодня! Делайте ставки, получив до 17000 рублей бесплатно
12:55
Видео
Речь перед командой и первая тренировка Рахимова в «Рубине»
12:41
Оффтоп
Чемпионские кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордную сумму
2
12:32
Итальянский журналист назвал Кокорина худшим футболистом в Серии А
3
12:23
Дуду: «Никогда бы не перешел в «Спартак»
6
12:18
Дзюба рассказал, в какой клуб отдаст сыновей
12
12:14
«Клермон» не может договориться со «Спартаком» о выкупе Кофрие
11:41
«Ливерпуль» вышел из гонки за Беллингема: в клубе посчитали, что за эти деньги лучше купить нескольких игроков
1
11:32
Нагорных ответил, планирует ли «Локомотив» возвращать Геркуса
11:24
Стал известен штаб Рахимова в «Рубине»
1
Все новости
3
теста для вас
1
Какой вы футболист?
2
Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
3
Уехал футболист из РПЛ или нет?
Джанфранко Дзола - новости
Тренер
Имя
Джанфранко
Фамилия
Дзола
Гражданство
Италия
Дата рождения
5 июля 1966
Статистика
Новости
Статьи
Посты
17 марта
14:10
10 новых членов Зала славы итальянского футбола: Зидан, Моуринью и другие
1
9 мая 2020
16:16
Бобби Мур – лучший футболист, не выигрывавший чемпионат Англии, по версии Sky Sports. Джеррард и Гаскойн – в тройке
1
27 апреля 2020
21:59
Фото
Джеррард, Бэйл и Кейн – в сборной лучших футболистов, не выигрывавших АПЛ
1
4 июля 2019
20:44
«Челси» объявил об уходе Дзолы
28 июня 2019
10:23
Дзола покинет «Челси» и начнет самостоятельную тренерскую карьеру
23 апреля 2019
11:21
Дзола: «Челси» набрал на очко больше конкурентов и продолжит биться»
1
21 февраля 2019
22:07
Тренер «Челси» Дзола госпитализирован. У него осложнения после операции
2
11 февраля 2019
15:14
Sport Mediaset: «Челси» может назначить Дзолу и. о. главного тренера до конца сезона
14
28 января 2019
01:33
Дзола: «Мы хотим, чтобы Хадсон-Одои остался в «Челси»
27 января 2019
23:16
Дзола: «Мы довольны игрой Игуаина»
1
26 января 2019
08:03
Видео
Дзола попросил футболистов «Челси» пригнуться, чтобы болельщики увидели серию пенальти
1 декабря 2018
15:35
Видео
«Челси» снял видео, в котором Дзола анонсировал «звездный трансфер»
6
2 ноября 2018
06:35
Дзола: «Челси» может считать, что повезло, но «Борнмут» не станет для нас легкой добычей в Кубке»
1 ноября 2018
06:56
Дзола: «В матче с «Дерби» «Челси» хуже обычного играл в пас»
1
31 октября 2018
08:17
Дзола – о Лэмпарде: «Не удивлен, что он преуспевает в роли тренера»
1
27 сентября 2018
08:41
Дзола: «Азар один из лучших игроков не только Европы, но и всего мира»
2
22 июля 2018
16:47
Дзола: «Сарри – это именно то, что нужно сейчас «Челси»
1
19 июля 2018
06:56
Дзола – о возвращении в «Челси»: «Это потрясающе!»
4
00:32
Фото
Дзола присоединился к тренерскому штабу Сарри в «Челси»
12 ноября 2017
06:41
Абрамович намерен пригласить Дзолу в «Челси»
4
18 апреля 2017
11:27
Фото
Реднапп – новый главный тренер «Бирмингема»
1
5 апреля 2017
08:34
Ибрагимович уступает лишь Дзоле по голам в Премьер-лиге
2
14 декабря 2016
23:12
Дзола назначен новым главным тренером «Бирмингема»
2 декабря 2016
11:14
Дзола верит в возвращении Балотелли в сборную Италии
5 ноября 2016
16:02
Марселино может возглавить «Интер»
23 сентября 2016
07:31
Дзола может возглавить «Суонси»
1 августа 2016
21:48
Дзола может возглавить «Халл Сити»
10 мая 2016
23:01
Дзола: «Дили-динь, дили-дон»… Это давняя история, я слышал это от Раньери много раз»
12 февраля 2016
11:02
«Аль-Араби» заинтересован в Терри
3 ноября 2015
20:00
Дзола: «Мои амбиции – стать главным тренером «Челси»
Предыдущая
1
2
Следующая
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение