Дзола назначен новым главным тренером «Бирмингема»

«Бирмингем» объявил о назначении на пост главного тренера итальянского специалиста Джанфранко Дзолы.

«Его достижения, философия и амбиции соответствуют тому, чего мы хотим достичь, двигаясь в новом направлении.

У Джанфранко богатый тренерский и игровой опыт на топ-уровне, и мы чрезвычайно рады этому назначению», – сказал спортивный директор «Бирмингема» Панос Павлакис.

Будучи футболистом, Дзола выступал за «Наполи», «Парму», «Челси» и сборную Италии. На протяжении тренерской карьеры он возглавлял «Вест Хэм», «Уотфорд», «Кальяри» и «Аль-Араби».