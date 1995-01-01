Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    3 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?

    Дзола покинет «Челси» и начнет самостоятельную тренерскую карьеру

    Экс-полузащитник «Челси», работавший последние несколько лет в качестве ассистента главного тренера Джанфранко Дзола покинет клуб.

    После ухода Маурицио Сарри в «Ювентус» Дзола решил покинуть лондонцев.

    По информации источника, Джанфранко также предложили роль посла в клубе, но итальянец отказался.

    «После года тяжелой работы и фантастического результата вместе с Маурицио Сарри, Джанфранко готов к следующему шагу в своей тренерской карьере», – заявил агент итальянца Фульвио Маррукко.

    • По итогам прошедшего сезона «Челси» выиграл Лигу Европы.
    • В АПЛ лондонцы заняли третье место.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:23
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72012
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru