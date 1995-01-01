Дзола покинет «Челси» и начнет самостоятельную тренерскую карьеру

Экс-полузащитник «Челси», работавший последние несколько лет в качестве ассистента главного тренера Джанфранко Дзола покинет клуб.

После ухода Маурицио Сарри в «Ювентус» Дзола решил покинуть лондонцев.

По информации источника, Джанфранко также предложили роль посла в клубе, но итальянец отказался.

«После года тяжелой работы и фантастического результата вместе с Маурицио Сарри, Джанфранко готов к следующему шагу в своей тренерской карьере», – заявил агент итальянца Фульвио Маррукко.