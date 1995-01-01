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    Джеррард, Бэйл и Кейн – в сборной лучших футболистов, не выигрывавших АПЛ

    ESPN составил символическую сборную, состоящую из лучших игроков, которые выступали в АПЛ, но ни разу не побеждали в турнире.

    Вратарь: Брэд Фридель (экс-«Тоттенхэм», «Ливерпуль»);

    Защитники: Роб Джонс, Джейми Каррагер (оба – экс-«Ливерпуль»), Марсель Десайи (экс-«Челси»), Стюарт Пирс (экс-«Манчестер Сити»);

    Полузащитники: Стивен Джеррард, Хаби Алонсо (оба – экс-«Ливерпуль»);

    Нападающие: Гарет Бэйл (экс-«Тоттенхэм»), Джанфранко Дзола (экс-«Челси»), Луис Суарес (экс-«Ливерпуль»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»).

    Тренер: Кевин Киган (экс-«Манчестер Сити», «Ньюкасл»).

    Источник: ESPN

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