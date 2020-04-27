Джеррард, Бэйл и Кейн – в сборной лучших футболистов, не выигрывавших АПЛ

ESPN составил символическую сборную, состоящую из лучших игроков, которые выступали в АПЛ, но ни разу не побеждали в турнире.

Вратарь: Брэд Фридель (экс-«Тоттенхэм», «Ливерпуль»);

Защитники: Роб Джонс, Джейми Каррагер (оба – экс-«Ливерпуль»), Марсель Десайи (экс-«Челси»), Стюарт Пирс (экс-«Манчестер Сити»);

Полузащитники: Стивен Джеррард, Хаби Алонсо (оба – экс-«Ливерпуль»);

Нападающие: Гарет Бэйл (экс-«Тоттенхэм»), Джанфранко Дзола (экс-«Челси»), Луис Суарес (экс-«Ливерпуль»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»).

Тренер: Кевин Киган (экс-«Манчестер Сити», «Ньюкасл»).