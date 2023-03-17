10 новых членов Зала славы итальянского футбола: Зидан, Моуринью и другие

Зал славы итальянского футбола пополнили новые имена.
В почетный список включены десять человек:
- Зинедин Зидан (экс-футболист, тренер)
- Жозе Моуринью (тренер)
- Синиша Михайлович (экс-футболист, тренер)
- Джанфранко Дзола (экс-футболист, тренер)
- Алессандро Альтобелли (экс-футболист)
- Кристиана Джирелли (футболистка)
- Эрнесто Пеллегрини (бывший владелец «Интера»)
- Эрнест Эрбштейн (тренер)
- Марио Сконцерти (спортивный журналист)
- Лука Мартелли (арбитр)
Источник: сайт Итальянской федерации футбола