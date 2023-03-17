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  • 10 новых членов Зала славы итальянского футбола: Зидан, Моуринью и другие

10 новых членов Зала славы итальянского футбола: Зидан, Моуринью и другие

17 марта 2023, 14:10

Зал славы итальянского футбола пополнили новые имена.

В почетный список включены десять человек:

  • Зинедин Зидан (экс-футболист, тренер)
  • Жозе Моуринью (тренер)
  • Синиша Михайлович (экс-футболист, тренер)
  • Джанфранко Дзола (экс-футболист, тренер)
  • Алессандро Альтобелли (экс-футболист)
  • Кристиана Джирелли (футболистка)
  • Эрнесто Пеллегрини (бывший владелец «Интера»)
  • Эрнест Эрбштейн (тренер)
  • Марио Сконцерти (спортивный журналист)
  • Лука Мартелли (арбитр)

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Источник: сайт Итальянской федерации футбола
Италия. Серия А Моуринью Жозе Дзола Джанфранко Михайлович Синиша Зидан Зинедин
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