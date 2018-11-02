Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Дзола: «Челси» может считать, что повезло, но «Борнмут» не станет для нас легкой добычей в Кубке»

    Тренер «Челси» Джанфранко Дзола оценил соперника по 1/4 финала Кубка английской лиги, где встретится с «Борнмутом».

    «В Англии нельзя недооценивать соперника, особенно в кубковых матчах. В этом особенная прелесть местного футбола.

    Мы можем считать, что нам повезло, но «Борнмут» ни в коем случае не станет для нас легкой добычей. Мы играли с ними в этом сезоне (2:0), и они доставили нам много проблем. В некоторых моментах им просто не везло», – сказал Дзола.

    В матче 1/8 финала Кубка английской лиги «Челси» обыграл «Дерби Каунти» со счетом 3:2.

    Источник: ФК «Челси»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.11.2018 06:35
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 