Дзола: «Челси» может считать, что повезло, но «Борнмут» не станет для нас легкой добычей в Кубке»

Тренер «Челси» Джанфранко Дзола оценил соперника по 1/4 финала Кубка английской лиги, где встретится с «Борнмутом».

«В Англии нельзя недооценивать соперника, особенно в кубковых матчах. В этом особенная прелесть местного футбола.

Мы можем считать, что нам повезло, но «Борнмут» ни в коем случае не станет для нас легкой добычей. Мы играли с ними в этом сезоне (2:0), и они доставили нам много проблем. В некоторых моментах им просто не везло», – сказал Дзола.

В матче 1/8 финала Кубка английской лиги «Челси» обыграл «Дерби Каунти» со счетом 3:2.