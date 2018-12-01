«Челси» снял видео, в котором Дзола анонсировал «звездный трансфер»

Пресс-служба «Челси» опубликовала в инстаграме видео с членом тренерского штаба Джанфранко Дзолой.

«Мы находимся в поиске новых игроков. Они будут играть за нас в текущем сезоне.

Они будут настоящими звездами «Челси», – говорит 52-летний итальянец в ролике, стилизованном под срочный выпуск новостей.

Напомним, в июле экс-нападающий лондонского клуба стал помощником главного тренера команды Маурицио Сарри. «Пенсионеры» занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии и завтра, 2-го декабря, встретятся с «Фулхэмом» в рамках 14-го тура.

Последняя новость об интересах «Челси» на трансферном рынке касается полузащитника «Реала» Иско.