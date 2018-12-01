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    • «Челси» снял видео, в котором Дзола анонсировал «звездный трансфер»

    «Челси» снял видео, в котором Дзола анонсировал «звездный трансфер»

    Пресс-служба «Челси» опубликовала в инстаграме видео с членом тренерского штаба Джанфранко Дзолой.

    «Мы находимся в поиске новых игроков. Они будут играть за нас в текущем сезоне.

    Они будут настоящими звездами «Челси», – говорит 52-летний итальянец в ролике, стилизованном под срочный выпуск новостей.

    Напомним, в июле экс-нападающий лондонского клуба стал помощником главного тренера команды Маурицио Сарри. «Пенсионеры» занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии и завтра, 2-го декабря, встретятся с «Фулхэмом» в рамках 14-го тура.

    Последняя новость об интересах «Челси» на трансферном рынке касается полузащитника «Реала» Иско.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм «Челси»

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    01.12.2018 15:35
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +58

      Nooki 1 декабря 2018, 19:52

      оО Великий!!!!!!)))

      0
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 1 декабря 2018, 18:20

      Кто нибудь знает, почему Виктор Мозес не играет, и что с ним?

      1
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      Рейтинг: -13

      gnatovroma 1 декабря 2018, 18:06

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      -1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 1 декабря 2018, 16:19

      Ой, да всё это для пущей красочности. Я не к тому, что Челси не сможет купить звёзд футбола, а к тому, что это понятие весьма расплывчатое и можно таких гор наобещать, а потом купить условного Н'Домбеле или де Йонга - и сказать, что это оно и есть, это звёзды футбола, будут через пару лет, раскроются в Челси. Или трансфер по типу Педро. Зима же всё-таки.

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      Рейтинг: +1982

      Romio-xxx > Cules2013 1 декабря 2018, 16:41

      По ходу будет Иско и это будет похоже на Педро...

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      Рейтинг: +1982

      Romio-xxx 1 декабря 2018, 16:07

      Мбаппе!!!!!!)))

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