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    Дзола: «Мы довольны игрой Игуаина»

    Джанфранко Дзола, помощник главного тренера «Челси» Маурицио Сарри, поделился мнением об игре 1/16 финала Кубка Англии против «Шеффилд Уэнсдэй» (3:0).

    «Это определенно хороший результат, мы рады. Мы знаем, какими сложными могут быть такие кубковые матчи. Все показали хорошую самоотдачу.

    Мы довольны игрой Игуаина. Он пытался найти пространство и получить мяч. Ему было непросто, потому что вокруг было много футболистов соперника», – сказал Дзола.

    • Этот матч был дебютным для Игуаина в составе «Челси».
    • Игрок провел на поле 82 минуты.

    Источник: BBC

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    27.01.2019 23:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 27 января 2019, 23:32

      Как раз через много игроков найти себе пространство,и показать себя

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