Дзола: «Мы довольны игрой Игуаина»

Как раз через много игроков найти себе пространство,и показать себя
Джанфранко Дзола, помощник главного тренера «Челси» Маурицио Сарри, поделился мнением об игре 1/16 финала Кубка Англии против «Шеффилд Уэнсдэй» (3:0).
«Это определенно хороший результат, мы рады. Мы знаем, какими сложными могут быть такие кубковые матчи. Все показали хорошую самоотдачу.
Мы довольны игрой Игуаина. Он пытался найти пространство и получить мяч. Ему было непросто, потому что вокруг было много футболистов соперника», – сказал Дзола.
- Этот матч был дебютным для Игуаина в составе «Челси».
- Игрок провел на поле 82 минуты.