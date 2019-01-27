Дзола: «Мы довольны игрой Игуаина»

Джанфранко Дзола, помощник главного тренера «Челси» Маурицио Сарри, поделился мнением об игре 1/16 финала Кубка Англии против «Шеффилд Уэнсдэй» (3:0).

«Это определенно хороший результат, мы рады. Мы знаем, какими сложными могут быть такие кубковые матчи. Все показали хорошую самоотдачу.

Мы довольны игрой Игуаина. Он пытался найти пространство и получить мяч. Ему было непросто, потому что вокруг было много футболистов соперника», – сказал Дзола.